Joven sobreviviente de accidente de bus en Antioquia reveló que pasó por 7 cirugías: "Un milagro"

Ana Isabel Pulgarín, de 17 años, es una de las estudiantes que sobrevivió al trágico accidente de un bus que cayó al vacío en una vía en cercanías al municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia. Ella y sus compañeros del grado once regresaban a Medellín de una excursión en Tolú, Sucre, cuando ocurrió la tragedia. Casi un mes después del siniestro vial, salió del hospital y le dio su testimonio a Noticias Caracol.

La joven permaneció durante 25 días en el Hospital San Vicente de Medellín tras ser una de las sobrevivientes del grave accidente de tránsito. "Físicamente, gracias a Dios di con médicos, con especialistas muy buenos que han que se han encargado de todo el proceso", relató la joven, que pasó por siete cirugías y varios injertos de piel. La joven ha tenido la fortaleza para superar el dolor físico y el emocional por la pérdida de sus compañeros.



Pulgarín contó cuáles han sido las cirugías por las que tuvo que pasar en el marco de su recuperación, que aunque fue dada de dalta, aún no termina. "Entre esas una maxilofacial, reconstructiva en la cara y en las piernas. También tuve cirugía ortopédica y cirugía plástica. Después de eso ya me hicieron otras dos cirugías por ortopedia y finalmente otra plástica para poderme poner un injerto de piel", explicó la joven.



"Cada herida de Ana Isabel es un milagro. Si yo miro su rostro, lo que atravesó su cara y le tiró sus dientes hacia atrás, frenó en el momento preciso, lo que cortó su pierna, que destrozó su músculo, paró en el momento preciso. El que no muriera desangrada, el vidrio que tuvo en la espalda, estuvo muy cerquita de su columna. O sea a cada herida... Ana Isabel, para mí es un milagro", aseguró Lis Marulanda, madre de la joven, que también habló para este medio.

Hoy, más que nunca, Ana Isabel Pulgarín tiene ganas de cumplir sus sueños, ingresar a la Universidad de Antioquia y volverse profesional. "Yo en estos momentos estoy estudiando para presentarme a la Universidad de Antioquia. Quiero ser médica. Esto del accidente, realmente la estancia en la que estuve allá fue algo que me dio como más ganas, me impulsó más ese sueño", comentó la joven. Este experiencia la hizo más unida a su familia, quienes no la dejaron sola durante todo el proceso médico.

"Una oportunidad muy bonita que siento que nos dio Dios la vida y y que siento yo que tenemos que saber aprovechar, que tenemos que ver eso también un aprendizaje para nosotros mismos y y agradecida todos los días, todos los días", concluyó Pulgarín. Su madre dijo que se sentían afortunadas de que sobreviviera el accidente. "os sentimos inmensamente feliz, bendecidas. Nos sentimos sin palabras. Tener a Ana Isabel en la casa, tener a mis dos hijas, para mí es la bendición más grande", comentó.

¿Qué se sabe del accidente de bus en Antioquia?

El accidente del bus ocurrió en la madrugada del domingo 14 de diciembre. La primera hipótesis apuntó a una falla mecánica del vehículo. Las imágenes del siniestro evidenciaron que el bus quedó prácticamente convertido en chatarra. A la zona llegaron varias personas a intentar auxiliar a los heridos y de inmediato avisaron a las autoridades. Toda la red hospitalaria del departamento fue activada para atender esta emergencia.

Los jóvenes estaban a tres horas de llegar a Medellín tras el largo trayecto desde Tolú, donde pasaron varios días despidiendo la etapa de colegio en el Liceo Antioqueño. El alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, señaló en ese momento que los más de 20 heridos fueron trasladados al hospital de Remedios, donde muchos permanecen estables, pero serán trasladados a centros de atención de mayor complejidad en el transcurso del día. “Las causas son materia de investigación”, indicó. También se conoció que en el vehículo se movilizaban 40 personas, la mayoría menores de edad.

Por su parte, Ercilia Carvajal, allegada a personas del colegio, informó que todos eran jóvenes con una vida y futuro por delante, con perspectiva de ingresar a la universidad en el 2026, pero lamentablemente el siniestro acabó con sus vidas y llena de luto a la institución. “Es muy triste”, dijo.

