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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Supermercado de la troncal del Caribe fue atacado en La Guajira: hay temor por enfrentamientos

Supermercado de la troncal del Caribe fue atacado en La Guajira: hay temor por enfrentamientos

El ataque se da pocas horas después de que se diera de baja al segundo cabecilla de las ACSN, alias “Cholo”. La región está asediada por el fuego cruzado.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Ataque en tienda
Los comerciantes de la zoan cerraron por temor.
Noticias Caracol

En horas de la mañana de este 22 de septiembre se registró un hecho de violencia en Riohacha, La Guajira, en un sector comercial de la troncal del Caribe que conduce hasta Santa Marta. El caso ocurrió en el barrio Las Tunas, donde varios comercios cerraron en masa después de que criminales sembraran el temor en el sector. La Policía Nacional llegó hasta el lugar. Cabe decir que esto se da solo pocas horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella confirmara la muerte de José Luis Pérez, más conocido como alias Cholo dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Allí fungía como el segundo cabecilla de la organización criminal.

Una sede de las Tiendas Ara fue atacada en el barrio Las Tunas. Según conoció Noticias Caracol, varios sujetos llegaron hasta el establecimiento comercial y empezaron a disparar contra la fachada. El inmueble quedó con impactos de bala en su estructura y el video de la puerta de entrada. Esto obligó a que la mayoría de los comerciantes cerraran sus negocios. Restaurantes, peluquerías, droguerías y hoteles cerraron sus puertas ante el temor dentro de la capital, que se enfrenta a la zozobra. Pero este no fue el único sector que cayó presa del pánico. Comerciantes del corregimiento de Mingueo, en Dibulla, iniciaron a cerrar sus establecimientos; al mismo tiempo, los centros educativos de la zona sacaron a los estudiantes y/o suspendieron la jornada de clases.

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La Policía del departamento de La Guajira señaló que en este momento sus uniformados se encuentran apoyando las medidas del Gobierno nacional, así como las acciones de la fuerza pública contra los grupos delincuenciales que se concentran en la capital, así como en toda la región de la Sierra Nevada de Santa Marta. El secretario de Gobierno departamental, Misael Arturo Velázquez, insiste en dar un parte de tranquilidad a la comunidad. No obstante, la ciudadanía teme trasladarse por la troncal del Caribe. Motociclistas, conductores de particulares y buses han evitado salir a transitar sobre el corredor por miedo. El gremio hotelero y de agencias de viajes ha sufrido cancelaciones por parte de sus clientes, sobre todo hacia el sector de Palomino, ante el contexto de violencia que viene atestiguando La Guajira en los últimos días por cuenta de disputas territoriales y enfrentamientos de actores armados.

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La Guajira: territorio de las ACSN y tierra donde murió "Bendito Menor"

El Gobierno nacional viene desplegando una ofensiva contra los cabecillas de las ACSN desde hace más de un mes. El primero en caer fue alias Nain o Bendito Menor, jefe criminal del grupo Los Pachenca. El señalado criminal fue dado de baja junto a su pareja, alias La Bebecita, el pasado 4 de septiembre en una vivienda de Riohacha. El siguiente en ser dado de baja entre los jefes criminales fue alias Cholo, quien cayó durante un operativo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía cuando se desplegó una operación en La Guajira. En este mismo operativo fallecieron otros seis presuntos integrantes de las ACSN y otros tres fueron capturados.

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"Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal. Ahora pretenden intimidar a la población promoviendo un paro armado. No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror", recalcó De la Espriella cuando anunció el resultado de la operación.
María Paula Rodríguez Rozo
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