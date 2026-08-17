"Se nos llevaron todo": hombre denuncia que saquearon su taller mientras ayudaba a damnificados

Mientras cientos de personas se han dedicado a retirar escombros, recuperar pertenencias y entregar alimentos a las familias afectadas por el terremoto, en Pereira se conoció un caso de saqueo que dejó sin herramientas de trabajo a una familia. Y es que en los barrios afectados, la emergencia continúa formando parte de la vida cotidiana. En Chiminangos, uno de los sectores golpeados de Cali, familias que perdieron sus viviendas duermen en pequeñas carpas, reciben alimentos en ollas comunitarias y esperan poder entrar a sus antiguos apartamentos para recuperar ropa, documentos y electrodomésticos. Las lluvias que comenzaron el domingo han agravado las condiciones de quienes permanecen en estos refugios improvisados y también han obligado a interrumpir temporalmente algunas labores de remoción de escombros. En Pereira, las familias instaladas en el parque Olaya Herrera tuvieron que proteger las carpas con plásticos, mientras el suelo quedó mojado y el Hospital Universitario San Jorge registró inundaciones.

Una semana después del terremoto que golpeó con fuerza el centro y suroeste de Colombia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella reconoce que comienza una etapa de reconstrucción que será "dura" y costosa, mientras miles de familias siguen sin vivienda, decenas de miles de niños permanecen sin clases y las labores de rescate no terminan. En una alocución en la noche del lunes, el presidente aseguró que la reconstrucción "va a exigir recursos" y será "dura", pero dijo confiar en la capacidad de los colombianos para superar la tragedia. Estimó en 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares) el costo de la reconstrucción, anunció subsidios de vivienda y alivios económicos para los damnificados, para lo cual declaró la emergencia económica. San José del Palmar, el municipio del Chocó epicentro del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, y las zonas del Valle del Cauca, Risaralda y Caldas afrontan ahora una emergencia que se extiende mucho más allá del rescate: viviendas inhabitables, escuelas cerradas, familias que buscan recuperar sus pertenencias y comunidades que necesitan asistencia para comenzar de nuevo.



Hombre en Pereira perdió su taller mientras ayudaba a los damnificados

El hecho ocurrió en el barrio Corocito, donde funcionaba un taller de confecciones perteneciente a Iván Mancipe. Aunque la vivienda y el establecimiento no sufrieron daños importantes por el movimiento telúrico, varias personas ingresaron al lugar y se llevaron las máquinas y equipos utilizados para producir uniformes y otras prendas. El robo ocurrió precisamente cuando Mancipe se encontraba realizando labores de apoyo a otras personas damnificadas. El propietario explicó que había dejado solo el taller porque estaba participando en la recolección y distribución de elementos destinados a quienes habían perdido sus viviendas. "Nosotros estábamos haciendo una labor de recolección de implementos para las personas damnificadas. Estábamos repartiendo mercados, repartiendo colchonetas, colchones, lo que podamos para ayudar a la gente", relató.

Según su testimonio, los responsables aprovecharon la ausencia de los trabajadores para ingresar al establecimiento. "Desgraciadamente, pues como ven, nos violentaron las puertas, se nos entraron. Se nos llevaron todo", contó Mancipe. En total, fueron sustraídas 14 máquinas de confección, entre ellas máquinas planas, fileteadoras y collarines. También fueron retirados computadores que utilizaba para administrar los programas de impresión y producción del negocio. El robo afecta directamente la posibilidad de que el propietario vuelva a trabajar, pero también tiene consecuencias para las personas que dependían de esta actividad económica. Mancipe explicó que las máquinas eran necesarias para fabricar prendas como sudaderas y uniformes escolares. El caso se suma a las dificultades que enfrentan los municipios afectados por el terremoto, donde las autoridades y comunidades han concentrado esfuerzos en atender a las personas que perdieron sus viviendas y en recuperar servicios básicos. "De todas maneras hay que seguir adelante y no podemos hacer ya nada más", concluyó el hombre.



Universidad Tecnológica del Chocó permanece sin condiciones para recibir estudiantes

En Chocó, uno de los principales problemas está relacionado con la infraestructura educativa. De los 13 bloques de la Universidad Tecnológica del Chocó, 12 presentan daños que impiden su utilización. Las estructuras tienen grietas, muros afectados y diferentes niveles de deterioro derivados del terremoto. La institución atiende a más de 12.000 estudiantes, por lo que la suspensión de las actividades presenciales representa un problema para miles de jóvenes. Ante esta situación, las directivas han habilitado algunos espacios, entre ellos el auditorio, para recibir y organizar las donaciones que han llegado al departamento. Los estudiantes, entretanto, esperan conocer qué ocurrirá con el calendario académico. Una de las alternativas que se analiza es continuar las actividades mediante herramientas tecnológicas, aunque la conectividad representa una dificultad adicional en el departamento.



Este lunes, la cantante colombiana Shakira anunció en Quibdó que dedicará "todos sus esfuerzos personales" a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento. "Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir", dijo la artista durante una visita con Buffett a algunas de las zonas afectadas y al Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, el más grande del Chocó. Shakira explicó que Global Citizen aportará 500.000 dólares y la promotora de conciertos Live Nation otros 500.000, para un total de un millón de dólares destinados a la reconstrucción de escuelas. También pidió a los Gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, al sector privado y a otras fundaciones que se sumen a la recuperación del Chocó.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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