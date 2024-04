Sneyder Pinilla pidió principio de oportunidad y contaría todo sobre escándalo de carrotanques

A través de un documento firmado por su abogado, el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) Sneyder Pinilla le solicitó a la Fiscalía un principio de oportunidad y señaló que está dispuesto a entregar información relevante sobre el escándalo de corrupción de los carrotanques para La Guajira.



Noticias Caracol conoció que Pinilla estaría dispuesto a salpicar a congresistas y miembros de altos cargos del poder público que estarían implicados en ese escándalo.

El 14 de marzo de 2024, el nuevo director de la UNGRD, Carlos Carrillo, contó en entrevista con Noticias Caracol cómo se habría fraguado el escándalo de los carrotanques, que condujo a la salida de su antecesor en el cargo, Olmedo López, y de qué forma estaría involucrado Sneyder Pinilla.

Carrillo, que se posesionó el 11 de marzo en la UNGRD, en menos de una semana descubrió que no eran 40, sino 80 los vehículos que se habrían adquirido para supuestamente abastecer de agua potable a La Guajira y a otras ciudades del Caribe.

Además, que los carrotanques no solo no estaban cumpliendo su propósito, sino que no tienen las pólizas que les permiten movilizarse con toda seguridad. También que hubo sobrecostos en su adquisición.

Sobre el valor, Carrillo indicó que “la primera es una orden de proveeduría, que es la número 185, por un valor de 46.800 millones de pesos. Con esa se compraron los 40 primeros carrotanques dobletroque, que tuvieron un valor de 1.170 millones cada uno”.

“La segunda es la orden de proveeduría número 192, por un valor de 29.000 millones de pesos, mediante la cual se compraron 40 carrotanques cada uno por un valor de 720 millones de pesos, unos carrotanques para transportar entre 5.000 y 7.000 litros de agua”, agregó.

Sobre la posibilidad de que haya sobrecostos en el segundo contrato de proveeduría, Carrillo precisó que “son exactamente las mismas. ¿Cómo funciona esto? El señor Olmedo saca esa orden de proveeduría, la aprueba el que hasta hace poco era subdirector encargado y subdirector de manejo, el señor Sneyder Pinilla, y básicamente son ellos dos, yo con yo, y en tiempo récord se ordenaron esas compras y en cuestión de horas ya estaban adquiridas”.

El anuncio hecho este miércoles 24 de abril por Sneyder Pinilla abre la puerta a que se conozcan nuevos detalles sobre el escándalo de corrupción de los carrotanques y qué otras personas estarían implicadas en él.