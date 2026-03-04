Mujer fue víctima de violento robo con machete en Bogotá

Una ciudadana de 27 años fue víctima de la inseguridad en Bogotá mientras se trasladaba en bicicleta. El episodio ocurrió durante la madrugada del 2 de marzo en una de las calles de la localidad de Engativá. La mujer fue interceptada por un delincuente que la intimidó con un arma cortopunzante en la cicloruta que hay en la avenida calle 80 con Ciudad de Cali.



El criminal se había escondido en un contenedor de basura para salirle al paso a su víctima. Con machete en mano, este individuo logró su cometido de amedrentar a la mujer y hacer que le entregara su bicicleta como su botín por el robo.

Angie Rodríguez, la víctima del violento hurto, relató a Citytv que en el lugar de los hechos había más gente que pasaba alrededor. “Fue en un instante en el que quedó solo y ahí fue cuando salió el sujeto”.



Al parecer, el ladrón había ocultado su arma improvisada dentro de una bolsa negra para que esta pasara desapercibida. La víctima contó que su victimario hizo ademán de asestar el machete contra su cabeza. Como reflejo, ella se fue para atrás. “Si no me da la bicicleta, se las pego”, amenazó el hombre.

#BOGOTÁ. La madrugada de ayer 02MAR, sujeto con machete atraco a una joven en la Cl 80 con Cr 88, en inmediaciones al Cc/Primavera Plaza, loc/Engativá. En video de seguridad se evidencia el momento en que la aborda la tumba de la bicicleta que es lo que se lleva esta individuo.… pic.twitter.com/mlqMZNuaW7 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 3, 2026

La mujer asegura que este ladrón es reconocido por la comunidad y que no hay una garantía verdadera de seguridad aunque haya dos puestos de Policía cerca del lugar: el CAI de La Florida y de Quirigua.



Rodríguez ahora teme por su integridad. “Ni a pie, ni en bicicleta, ni en bus se puede andar”, dice la víctima en medio de la indignación por el robo que vivió. “En todas las modalidades te pueden atracar en cualquier momento, a cualquier hora”. Los hechos ya son materia de investigación por parte de las autoridades para dar con la idetnidad del ladrón.

