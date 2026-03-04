Alcalde de Medellín reacciona al caso de perrita que falleció tras ser lanzada por un balcón

En la ciudad de Medellín continúa la conmoción e indignación por un reciente caso de maltrato animal, en el que una perrita de raza bulldog falleció después de, presuntamente, haber sido lanzada desde un balcón. El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre los hechos.



El caso se registró en el barrio El Pesebre el pasado 2 de marzo. La víctima era una bullgdog de tres meses de vida, llamada Mia. De acuerdo con el testimonio de los propios vecinos, la canina fue arrojada desde una de las viviendas ubicadas en el séptimo piso de un edificio residencial. La comunidad denunció este hecho ante las autoridades. Gracias a este aviso, la Policía llegó y capturó a los dos presuntos responsables.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó de manera contundente el presunto caso de maltrato animal ocurrido en el barrio El Pesebre, donde una perrita de raza bulldog francés murió luego de, al parecer, ser lanzada desde un balcón en la madrugada del 2 de marzo. A través de su cuenta en X, el mandatario calificó el hecho como “inaceptable” y aseguró que en la ciudad no se tolerarán actos de crueldad contra los animales.



Capturados y a disposición de la Fiscalía

Gutiérrez confirmó que la Policía capturó a un hombre y a una mujer señalados de estar involucrados en el caso. Ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales.



“En Medellín no toleramos la crueldad contra los animales. Este delito no quedará impune. Que les caiga todo el peso de la ley”, enfatizó el mandatario.

Más tarde en una atención que el mandatario brindó a medios de comunicación, Gutiérrez expresó su indignación: “¿A quién se le puede pasar por la cabeza? Tiene que estar uno muy loco, muy enfermo para hacer eso. No hay derecho, hombre. Hay que cuidar nuestros animales”.



La capitán Stefany Rodríguez, subjefe seccion de Carabineros y Protección Animal, detalló que las dos personas capturadas, de 33 y 26 años, serán procesadas por el delito de maltrato animal. Esta conducta está contemplada en el Código Penal en el artículo 339. Así las cosas, estos dos individuos podrían incurrir en una pena desde 36 hasta 56 meses de cárcel. La condena podría verse agravada teniendo en cuenta que este caso de maltrato le causó la muerte al animal. El cuerpo de Mia fue remitido para que se haga un estudio de las causas de muerte y si había sufrido agresiones con anterioridad.



