En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
EMBOSCADA CAQUETÁ
HERMANAS HERNÁDEZ
PELIGROSO RETO ACETAMINOFÉN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Conductor denuncia robo de su moto en patios cuando fue a retirarla tras inmovilización: esto pasó

Conductor denuncia robo de su moto en patios cuando fue a retirarla tras inmovilización: esto pasó

Daniel Castillo habló con Noticias Caracol y contó cómo una extraña llamada lo alertó y cuando fue a reclamar su motocicleta se encontró con que no estaba en el lugar donde se la retuvo Tránsito.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Thumbnail

El conductor de una motocicleta denunció que su vehículo fue hurtado en los patios de El Rosal, Cundinamarca. Afirmó la víctima que cuando fue a retirar la moto que le había sido inmovilizada, le informaron que ya no estaba en el lugar en donde las autoridades de Tránsito se la tenían retenida.

Daniel Castillo, el ciudadano afectado, habló con Noticias Caracol, presentó los videos del momento cuando la moto fue inmovilizada por vencimiento de Soat. Daniel compró el seguro, dos días después de la inmovilización se dirigió a patios de El Rosal y “me dijeron que la moto no está, que se la robaron, que no me pueden dar videos ni nada porque ya habían iniciado una demanda y que la moto no aparece”.

La extraña llamada que recibió dueño de moto robada en patios de El Rosal

Según la denuncia, “supuestamente, dos personas entraron a los patios y se la robaron”. Además, Daniel habló sobre una extraña llamada que recibió: “Me llamaron de la Sijín, supuestamente la Sijín, y me dijeron, ‘hermano, devuelva la moto. Nosotros sabemos que usted tiene la moto, devuélvala’. Yo llegué a mi casa y de mi casa no salí. Me llamaron a decirme eso y yo pensé que me iban a estafar o a hacer algo. Entonces, yo colgué y me dirigí a mirar si la moto estaba allá”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Daniel comentó que se ha dirigido a “la Secretaría de Villeta, a la Gobernación, al CAI donde supuestamente dicen que encontraron la moto”.

La moto fue recuperada por la Policía pero no hubo capturas

En las últimas horas, dijo Daniel, la Policía lo llamó y le dijo que recuperó su vehículo. “Lo que ellos dijeron fue que la motocicleta la llevaban por la vía hacia Bogotá. La llevaban taconeada porque esa moto no prende sin llave. Les preguntaron a estas personas sobre los papeles, porque llevaban la moto sin placa. La moto estaba vuelta nada. Entonces, sin papeles, ellos retiraron la moto”.

Últimas Noticias

  1. Fico habla sobre el caso de la perrita asesinada en Medellí
    La perrita era una bulldog llamada Mia, tenía tres meses de edad.
    Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Alcalde de Medellín reacciona al caso de perrita que falleció tras ser lanzada por un balcón

  2. Emboscada en Caquetá durante instalación de puestos de votación deja tres militares muertos
    Un soldado más resultó herido -
    Archivo
    COLOMBIA

    Emboscada en Caquetá durante instalación de puestos de votación deja tres militares muertos

Tras la recuperación de la motocicleta, dijo Daniel, las autoridades le dijeron que no hubo capturados. “La moto se la llevaron al CAI y de ahí llamaron a los de Tránsito para que se la llevaran”. Sin embargo, el vehículo no se lo han entregado a la víctima. “La moto está totalmente desvalijada, le intentaron sacar los cables para prenderla, el switch se lo maniobraron para intentar prenderla también. Ellos me dijeron que hiciera la salida de patios y me tienen esperando todo el día. Es el momento en que no me ha llegado el correo para sacar la moto”.

Sobre esta situación, Noticias Caracol hizo la petición a la Gobernación de Cundinamarca, dueña de los patios de El Rosal, para preguntar qué había pasado con el vehículo y hasta el momento este medio no ha recibido respuesta ni por parte de la Gobernación ni por parte de la Secretaría de Movilidad del departamento.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

Publicidad

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE HÉCTOR ROJAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Municipio de El Rosal

Policia de Tránsito Y Transporte

Cundinamarca

Publicidad

Publicidad

Publicidad