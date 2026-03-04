Conductor denuncia robo de su moto en patios cuando fue a retirarla tras inmovilización: esto pasó

El conductor de una motocicleta denunció que su vehículo fue hurtado en los patios de El Rosal, Cundinamarca. Afirmó la víctima que cuando fue a retirar la moto que le había sido inmovilizada, le informaron que ya no estaba en el lugar en donde las autoridades de Tránsito se la tenían retenida.



Daniel Castillo, el ciudadano afectado, habló con Noticias Caracol, presentó los videos del momento cuando la moto fue inmovilizada por vencimiento de Soat. Daniel compró el seguro, dos días después de la inmovilización se dirigió a patios de El Rosal y “me dijeron que la moto no está, que se la robaron, que no me pueden dar videos ni nada porque ya habían iniciado una demanda y que la moto no aparece”.



La extraña llamada que recibió dueño de moto robada en patios de El Rosal

Según la denuncia, “supuestamente, dos personas entraron a los patios y se la robaron”. Además, Daniel habló sobre una extraña llamada que recibió: “Me llamaron de la Sijín, supuestamente la Sijín, y me dijeron, ‘hermano, devuelva la moto. Nosotros sabemos que usted tiene la moto, devuélvala’. Yo llegué a mi casa y de mi casa no salí. Me llamaron a decirme eso y yo pensé que me iban a estafar o a hacer algo. Entonces, yo colgué y me dirigí a mirar si la moto estaba allá”.

Daniel comentó que se ha dirigido a “la Secretaría de Villeta, a la Gobernación, al CAI donde supuestamente dicen que encontraron la moto”.



La moto fue recuperada por la Policía pero no hubo capturas

En las últimas horas, dijo Daniel, la Policía lo llamó y le dijo que recuperó su vehículo. “Lo que ellos dijeron fue que la motocicleta la llevaban por la vía hacia Bogotá. La llevaban taconeada porque esa moto no prende sin llave. Les preguntaron a estas personas sobre los papeles, porque llevaban la moto sin placa. La moto estaba vuelta nada. Entonces, sin papeles, ellos retiraron la moto”.

Tras la recuperación de la motocicleta, dijo Daniel, las autoridades le dijeron que no hubo capturados. “La moto se la llevaron al CAI y de ahí llamaron a los de Tránsito para que se la llevaran”. Sin embargo, el vehículo no se lo han entregado a la víctima. “La moto está totalmente desvalijada, le intentaron sacar los cables para prenderla, el switch se lo maniobraron para intentar prenderla también. Ellos me dijeron que hiciera la salida de patios y me tienen esperando todo el día. Es el momento en que no me ha llegado el correo para sacar la moto”.



Sobre esta situación, Noticias Caracol hizo la petición a la Gobernación de Cundinamarca, dueña de los patios de El Rosal, para preguntar qué había pasado con el vehículo y hasta el momento este medio no ha recibido respuesta ni por parte de la Gobernación ni por parte de la Secretaría de Movilidad del departamento.



