La extraña desaparición en Bogotá de David Acosta, joven ingeniero: ¿qué sabe la familia?

Una familia en Bogotá está desesperada buscando a David Acosta Botina, un joven ingeniero de petróleos de 27 años que desapareció en la madrugada del pasado 1 de marzo luego de salir del centro comercial El Retiro, en el norte de la ciudad.



De acuerdo con la descripción que la familia le entregó a las autoridades, David Felipe mide 1,74 cm, es de contextura atlética, tez trigueña, ojos cafés y cabello negro.

El día que desapareció, el ingeniero de 27 años llevaba puesto un pantalón de sudadera color azul rey, marca Nike; una camiseta de color negro, marca Monasterio; unos tenis blancos de cordones, además de dos pulseras, una de plata con circones y una de oro blanco con circones blancos, y una cadena de oro con una cruz.



"Hemos accedido a dos cámaras de seguridad": familiar de DAvid Acosta

Jacqueline Botina, tía de David, habló con el Medio Alerta sobre la desaparición de su sobrino: “Hemos hecho todas las denuncias, pero pues no aparece, no aparece en Medicina Legal, no aparece en ninguno de los hospitales de Bogotá”.

Sobre qué se ha averiguado en torno a la desaparición de David Acosta, la tía mencionó que “hemos accedido a dos cámaras en las cuales nos permiten ver que cuando sale de un establecimiento público y hacia las 9:30 de la noche y camina por hasta cierta hasta dos cámaras que tuvimos acceso. Del resto, en este instante la Sijín y el Gaula están en revisión del resto de cámaras”.



En dichas grabaciones de cámaras de seguridad, dijo la tía de David Acosta, “él iba normal, llevaba por la cuadra que es en el centro comercial Atlantis. Él iba caminando, llevaba su celular en la mano, cuando gira mano derecha para ir hacia las tiendas, otras tiendas comerciales, ahí ya pues no lo podemos ver más y el celular pierde rastro. Tipo 9:30-9:40 de la noche, se desaparece el celular del radar de ubicación que pudimos ver. De resto, no hemos podido ubicar su señal en ninguna parte”.



En cuanto a la pregunta de si David Acosta pudo haber subido a un vehículo por aplicación, su tía dijo que “no sabemos aún si tomó un servicio público. Lo único que tenemos es lo que nos muestra la cámara, de lo que caminó del retiro hacia el centro comercial Atlantis. No más. Es todo lo que sabemos. No sabemos si tomó un vehículo público, si habló con alguien más. Él estaba solo. Él había salido a comprar unas camisas que necesitaba para su oficina”.

Las cuentas de banco de David no han sido movidas por nadie. Además, dijo Jacqueline, “su celular, su iPad, su computador están apagados, no tenemos el rastreo de ellos”.

Por otra parte, se mencionó que David estuvo en un casino antes de su desaparición. “Sí, sí estuvo en un casino desde a las 3:52 de la tarde, hasta las casi las 9:00 p. m., pero él no frecuentaba casinos. Hay un hay un torneo de casinos de juegos en ese lugar, ahí al lado de El Retiro”, indicó la tía del joven ingeniero.



Las llamadas extorsivas que han recibido los familiares de David Acosta, desaparecido en Bogotá

Finalmente, la tía de David Acosta denunció que ha recibido llamadas extorsivas de los supuestos captores de su sobrino: “Nos han hecho cuatro llamadas. En una de ellas pedían inicialmente 2 millones de pesos y que nos lo entregaban en el CAI que nosotros quisiéramos. Al preguntar información que solo se sabe de él, pues automáticamente sabíamos que no era. La segunda llamada fue pidiéndonos 5 millones de pesos a la mamá y que se lo entregaban en la estación de Las Aguas: por allá alguien gritaba ‘ayúdame’. Le preguntó el del Gaula una descripción y nos dimos cuenta de la estafa”.

