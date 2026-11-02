¿Quién era Antonio Navarro Wolff? La trayectoria y legado del exsenador y exdirigente del M-19

Antonio Navarro Wolff, uno de los protagonistas del proceso de paz con el M-19 y de la construcción de la Constitución Política de 1991, falleció el domingo 1 de noviembre de 2026, a los 78 años. Su trayectoria estuvo marcada por el paso de la lucha armada a la participación democrática, además de una extensa carrera en cargos públicos como ministro, constituyente, congresista, alcalde de Pasto y gobernador de Nariño.



La noticia fue confirmada por su familia, que, mediante un comunicado, expresó su dolor por la pérdida y lo recordó como “el hombre de la paz”. Sus allegados también agradecieron las manifestaciones de solidaridad y anunciaron que posteriormente informarían los detalles de su despedida.



¿Quién era Antonio Navarro Wolff?

Antonio Navarro Wolff nació en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948. Fue el mayor de siete hermanos y desde joven mostró interés por los estudios. Cursó el bachillerato en el colegio Santa Librada de Cali, donde recibió la medalla al mejor bachiller de su promoción.

Posteriormente estudió Ingeniería Sanitaria en la Universidad del Valle y realizó una especialización en Ingeniería del Medio Ambiente en Inglaterra. Antes de cumplir 30 años ya había estudiado en el exterior y ejercido como profesor universitario. También llegó a desempeñarse como decano de Ingeniería Sanitaria.

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Sin embargo, su vida tomó otro rumbo cuando ingresó al Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1974. Inicialmente estuvo vinculado a actividades políticas y estudiantiles, pero hacia finales de esa década pasó a la clandestinidad. Dentro de la organización llegó a ser segundo comandante, bajo el liderazgo de Carlos Pizarro.



En 1980, su familia conoció su militancia en el grupo guerrillero a través de una publicación de prensa. Navarro Wolff también estuvo preso por su participación en el M-19 y fue condenado a nueve años de prisión por rebelión, según relató en una entrevista con Los Informantes.



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El atentado que marcó su vida y el proceso de paz

En mayo de 1985, mientras participaba en los diálogos de paz con el gobierno de Belisario Betancur, sufrió un atentado con una granada de fragmentación en una cafetería de Cali. El ataque le provocó la amputación de la pierna izquierda y lesiones en la lengua y las cuerdas vocales.

“Me entraron 136 de acero al cuerpo”, recordó al hablar del atentado. Años después, Navarro Wolff fue uno de los principales negociadores del proceso de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. El acuerdo condujo a la dejación de armas del movimiento el 9 de marzo de 1990, en Santo Domingo, Cauca, y a su transformación en una organización política.

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Tras el asesinato de Carlos Pizarro, el 26 de abril de 1990, Navarro asumió la candidatura presidencial de la Alianza Democrática M-19. En las elecciones de ese año obtuvo 754.740 votos y ocupó el tercer lugar, detrás de César Gaviria y Álvaro Gómez Hurtado.



Su papel en la Constitución de 1991 y su carrera política

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, de la que fue uno de sus tres copresidentes, junto con Horacio Gómez Cerpa y Álvaro Gómez Hurtado. Desde ese espacio participó en la construcción de la Constitución Política que continúa vigente en Colombia.

Durante los primeros meses del gobierno de César Gaviria también se desempeñó como ministro de Salud.

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Su carrera en el servicio público continuó con diferentes responsabilidades:



1995-1998: fue alcalde de Pasto , periodo en el que impulsó los cabildos abiertos y recibió el reconocimiento como mejor alcalde al terminar su mandato.

, periodo en el que impulsó los cabildos abiertos y recibió el reconocimiento como mejor alcalde al terminar su mandato. 1998-2006: ocupó una curul en el Congreso , primero como representante a la Cámara por Nariño y posteriormente como senador.

, primero como representante a la Cámara por Nariño y posteriormente como senador. 2008-2011: fue gobernador de Nariño , donde promovió el presupuesto participativo para que las comunidades intervinieran en la definición de las inversiones públicas.

, donde promovió el presupuesto participativo para que las comunidades intervinieran en la definición de las inversiones públicas. 2012: se desempeñó como secretario de Gobierno de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro.

durante la administración de Gustavo Petro. 2014-2018: regresó al Senado por la Alianza Verde .

. Desde 2019: estuvo vinculado a la dirección de ese partido, del que fue copresidente.

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes dirigentes políticos destacaron su participación en el proceso de paz, la Asamblea Constituyente y la vida democrática del país.

El exsenador Humberto de la Calle resaltó su vocación de servicio, liderazgo y participación en la construcción de la Constitución de 1991. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lo recordó como un ejemplo de reconciliación después de la firma de la paz.

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El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció y destacó la relación respetuosa que mantuvo con Navarro Wolff, pese a sus diferencias políticas, especialmente durante el periodo en que este último fue gobernador de Nariño.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co