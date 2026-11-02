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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / “No quedarán impunes”: De la Espriella se pronunció tras atentados en Cauca, Tolima y Huila

“No quedarán impunes”: De la Espriella se pronunció tras atentados en Cauca, Tolima y Huila

5 municipios de tres departamentos estuvieron entre los escenarios de ataques con explosivos y hostigamientos armados durante el fin de semana. Frente a estos hechos, Abelardo de la Espriella aseguró que no habrá impunidad y anunció medidas para reforzar la seguridad.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 2 de nov, 2026
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“No quedarán impunes”: De la Espriella se pronunció tras atentados en Cauca, Tolima y Huila
“No quedarán impunes” -
Archivo

"Los cobardes atentados narcoterroristas perpetrados en Planadas, Tolima; Algeciras, Huila; y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca, contra la población civil y nuestra Fuerza Pública, NO QUEDARÁN IMPUNES”. Con este mensaje, Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la cadena de ataques con explosivos y hostigamientos armados registrados durante el fin de semana en diferentes regiones del país.

A través de su cuenta en redes sociales, De la Espriella rechazó los hechos violentos y se refirió a las víctimas que dejaron los atentados, entre ellas una bebé de apenas dos meses, quien falleció durante el ataque ocurrido en Planadas, Tolima.

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En su pronunciamiento también mencionó el atentado con motobomba registrado en Balboa, Cauca, donde una motocicleta cargada con explosivos fue activada cerca del hospital local durante la noche del domingo 1 de noviembre. La detonación no dejó personas heridas, pero ocasionó daños en viviendas aledañas.

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También hizo referencia al atentado ocurrido en Algeciras, Huila, donde murió el patrullero de la Policía Julián Esmith Castaño López y resultaron heridos uniformados y civiles.

“Desde el primer momento, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegaron sus capacidades para restablecer el orden público, proteger y acompañar a las comunidades afectadas y asegurar las zonas atacadas”, afirmó.

Asimismo, aseguró que ordenó fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, intensificar las operaciones y activar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataques y recuperar el control de los territorios afectados.

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Anunció nuevas medidas contra estructuras criminales

En su mensaje, De la Espriella también se refirió a las acciones que, según indicó, se adelantarán contra las estructuras criminales señaladas de estos hechos.

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“Volcaremos toda la capacidad del Estado para acabar con estas estructuras criminales”, manifestó. Además, anunció que continuarán los bombardeos contra objetivos militares legítimos, se intensificarán las operaciones especiales y se avanzará en la reactivación de las fumigaciones conforme a la ley.

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El pronunciamiento concluyó con un mensaje dirigido a las familias de las víctimas, a quienes expresó su solidaridad y aseguró que los responsables serán perseguidos con el rigor de la ley.

“No habrá descanso en la persecución de los responsables de estos crímenes. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus economías ilícitas y recuperar cada territorio sometido a su violencia”, sostuvo.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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