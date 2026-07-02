Temblor en Colombia en la tarde de este jueves 2 de julio: epicentro en Cimitarra, Santander

En la tarde de este jueves 2 de julio de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un evento sísmico de magnitud moderada en el departamento de Santander. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 13:52 hora local, teniendo como epicentro el municipio de Cimitarra.



El reporte oficial indica que el sismo tuvo una magnitud de 3.2. El epicentro se localizó específicamente a 12 kilómetros de Puerto Parra, también en el departamento de Santander, situándose en las coordenadas geográficas de latitud 6.56 y longitud -73.99. Uno de los datos más relevantes proporcionados por los instrumentos de medición es la profundidad, la cual fue de 30 kilómetros.

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En el mapa de monitoreo del SGC se observa que el epicentro se situó en una zona estratégica del Magdalena Medio, rodeado por estaciones de monitoreo y en relativa cercanía a capitales como Bucaramanga, Medellín y Tunja. A pesar de la magnitud, la profundidad de 30 kilómetros categoriza a este sismo como uno de carácter superficial-intermedio, lo que influye en la forma en que la energía se disipa hacia la superficie.



¿Por qué Colombia es un país con alta actividad sísmica?

Es importante precisar que la información que se presenta a continuación sobre la geología general de Colombia no forma parte de la fuente proporcionada en el boletín sísmico y proviene de conocimientos geológicos generales que el lector puede verificar de manera independiente.

Colombia es una de las regiones con mayor actividad sísmica en Sudamérica debido a su compleja configuración tectónica. El país se encuentra ubicado en la zona de interacción de tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca, la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana. Este punto de encuentro, conocido técnicamente como una zona de subducción y convergencia, genera una acumulación constante de energía que se libera periódicamente en forma de sismos.



Adicionalmente, el territorio colombiano es atravesado por múltiples sistemas de fallas geológicas activas, como la Falla de Romeral o la Falla de Algeciras, que segmentan la corteza terrestre y facilitan la ocurrencia de estos eventos. En el caso específico de Santander, departamento donde ocurrió el evento de hoy, se encuentra el denominado "Nido Sísmico de Bucaramanga", una de las zonas de mayor concentración de sismos en el mundo. En esta región, la sismicidad es casi diaria debido a la fricción y reajuste de las placas en profundidad.



El Servicio Geológico Colombiano enfatiza que la información contenida en sus boletines está sujeta a cambios y actualizaciones permanentes conforme se procesan más datos de las estaciones sismológicas distribuidas en todo el país. Hasta el momento, este evento de magnitud 3.2 se suma a la actividad normal del territorio nacional.

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Las autoridades y organismos de socorro suelen recordar que, ante sismos de esta naturaleza, lo fundamental es mantener la calma y contar con planes de emergencia familiares o empresariales. Dado que no es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto, la cultura de la prevención y el conocimiento del entorno geológico son las mejores herramientas para la ciudadanía. El monitoreo técnico continúa por parte del SGC para identificar cualquier réplica o evento adicional en la zona de Santander.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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