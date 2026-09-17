Temblor en Colombia hoy, jueves 17 de septiembre: sismo de 4,6 se reportó en Sipí, Chocó

Un sismo de magnitud 4,6 fue registrado este jueves 17 de septiembre en el municipio de Sipí, en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Según la información entregada por la entidad, el evento sísmico ocurrió a las 4:10 p. m., hora local, y fue clasificado inicialmente como un movimiento con profundidad de 37 kilómetros. El SGC señaló que el punto de referencia más cercano al lugar donde se produjo el sismo fue el municipio de Sipí, Chocó, ubicado a una distancia aproximada de 23 kilómetros.

Entre los demás municipios señalados como cercanos aparecen Nóvita, Chocó, a 55 kilómetros, y Trujillo, Valle del Cauca, a 58 kilómetros. Tras el registro del movimiento telúrico, el Servicio Geológico Colombiano habilitó su plataforma para que las personas que hayan percibido el sismo puedan informar sobre lo ocurrido.



Seguidilla de temblores en Colombia hoy, 17 de septiembre

Temblor en Sipí, Chocó: sismo se registró a las 4:20 p. m., con magnitud 3,3 y una profundidad de 37 kilómetros.

sismo se registró a las 4:20 p. m., con magnitud 3,3 y una profundidad de 37 kilómetros. Temblor en Sipí, Chocó: sismo se registró a las 4:10 p. m., con magnitud 4,6 y una profundidad de 37 kilómetros.

sismo se registró a las 4:10 p. m., con magnitud 4,6 y una profundidad de 37 kilómetros. Temblor en Vigía del Fuerte, Antioquia: sismo se registró a las 2:49 p. m., con magnitud 2,6 y profundidad superficial.

sismo se registró a las 2:49 p. m., con magnitud 2,6 y profundidad superficial. Temblor en Istmina, Chocó: sismo se registró a las 2:43 p. m., con magnitud 2,6 y una profundidad de 43 kilómetros.

sismo se registró a las 2:43 p. m., con magnitud 2,6 y una profundidad de 43 kilómetros. Temblor en el océano Pacífico: sismo se registró a las 2:19 p. m., con magnitud 3,3 y profundidad superficial.

sismo se registró a las 2:19 p. m., con magnitud 3,3 y profundidad superficial. Temblor en Istmina, Chocó: sismo se registró a las 1:52 p. m., con magnitud 3,6 y una profundidad de 40 kilómetros.

sismo se registró a las 1:52 p. m., con magnitud 3,6 y una profundidad de 40 kilómetros. Temblor en Istmina, Chocó: sismo se registró a las 12:22 p. m., con magnitud 3,8 y una profundidad de 47 kilómetros.

sismo se registró a las 12:22 p. m., con magnitud 3,8 y una profundidad de 47 kilómetros. Temblor en Cubarral, Meta: sismo se registró a las 9:49 a. m., con magnitud 2,4 y profundidad superficial.

sismo se registró a las 9:49 a. m., con magnitud 2,4 y profundidad superficial. Temblor en Los Santos, Santander: sismo se registró a las 8:56 a. m., con magnitud 2,5 y una profundidad de 141 kilómetros.

sismo se registró a las 8:56 a. m., con magnitud 2,5 y una profundidad de 141 kilómetros. Temblor en Los Santos, Santander: sismo se registró a las 7:52 a. m., con magnitud 2,0 y una profundidad de 140 kilómetros.

sismo se registró a las 7:52 a. m., con magnitud 2,0 y una profundidad de 140 kilómetros. Temblor en el océano Pacífico: sismo se registró a las 7:38 a. m., con magnitud 2,3 y profundidad superficial.

sismo se registró a las 7:38 a. m., con magnitud 2,3 y profundidad superficial. Temblor en el océano Pacífico: sismo se registró a las 7:21 a. m., con magnitud 2,4 y profundidad superficial.

sismo se registró a las 7:21 a. m., con magnitud 2,4 y profundidad superficial. Temblor en el océano Pacífico: sismo se registró a las 6:42 a. m., con magnitud 2,6 y profundidad superficial.

sismo se registró a las 6:42 a. m., con magnitud 2,6 y profundidad superficial. Temblor en Sipí, Chocó: sismo se registró a las 6:33 a. m., con magnitud 3,2 y una profundidad de 41 kilómetros.

sismo se registró a las 6:33 a. m., con magnitud 3,2 y una profundidad de 41 kilómetros. Temblor en Istmina, Chocó: sismo se registró a las 6:19 a. m., con magnitud 2,1 y una profundidad de 43 kilómetros.

sismo se registró a las 6:19 a. m., con magnitud 2,1 y una profundidad de 43 kilómetros. Temblor en Montecristo, Bolívar : sismo se registró a las 6:01 a. m., con magnitud 2,7 y una profundidad de 33 kilómetros.

: sismo se registró a las 6:01 a. m., con magnitud 2,7 y una profundidad de 33 kilómetros. Temblor en el mar Caribe: sismo se registró a las 5:41 a. m., con magnitud 2,7 y profundidad superficial.

sismo se registró a las 5:41 a. m., con magnitud 2,7 y profundidad superficial. Temblor en el océano Pacífico: sismo se registró a las 5:38 a. m., con magnitud 2,2 y profundidad superficial.

sismo se registró a las 5:38 a. m., con magnitud 2,2 y profundidad superficial. Temblor en Los Santos, Santander: sismo se registró a las 5:22 a. m., con magnitud 2,0 y una profundidad de 138 kilómetros.

sismo se registró a las 5:22 a. m., con magnitud 2,0 y una profundidad de 138 kilómetros. Temblor en el océano Pacífico: sismo se registró a las 4:59 a. m., con magnitud 2,0 y profundidad superficial.

sismo se registró a las 4:59 a. m., con magnitud 2,0 y profundidad superficial. Temblor en Istmina, Chocó: sismo se registró a las 4:55 a. m., con magnitud 2,0 y una profundidad de 40 kilómetros.

sismo se registró a las 4:55 a. m., con magnitud 2,0 y una profundidad de 40 kilómetros. Temblor en Los Santos, Santander: sismo se registró a las 4:48 a. m., con magnitud 2,2 y una profundidad de 140 kilómetros.

sismo se registró a las 4:48 a. m., con magnitud 2,2 y una profundidad de 140 kilómetros. Temblor en Istmina, Chocó: sismo se registró a las 4:46 a. m., con magnitud 3,5 y una profundidad de 45 kilómetros.

sismo se registró a las 4:46 a. m., con magnitud 3,5 y una profundidad de 45 kilómetros. Temblor en Medio San Juan (Andagoya), Chocó: sismo se registró a las 4:19 a. m., con magnitud 3,2 y una profundidad de 40 kilómetros.

sismo se registró a las 4:19 a. m., con magnitud 3,2 y una profundidad de 40 kilómetros. Temblor en Los Santos, Santander: sismo se registró a las 4:07 a. m., con magnitud 2,2 y una profundidad de 140 kilómetros.

sismo se registró a las 4:07 a. m., con magnitud 2,2 y una profundidad de 140 kilómetros. Temblor en Sipí, Chocó: sismo se registró a las 4:02 a. m., con magnitud 2,9 y una profundidad de 42 kilómetros.

sismo se registró a las 4:02 a. m., con magnitud 2,9 y una profundidad de 42 kilómetros. Temblor en Sipí, Chocó: sismo se registró a las 4:00 a. m., con magnitud 3,4 y una profundidad de 44 kilómetros.

sismo se registró a las 4:00 a. m., con magnitud 3,4 y una profundidad de 44 kilómetros. Temblor en Puente Nacional, Santander: sismo se registró a las 3:54 a. m., con magnitud 2,5 y una profundidad de 121 kilómetros.

sismo se registró a las 3:54 a. m., con magnitud 2,5 y una profundidad de 121 kilómetros. Temblor en Los Santos, Santander: sismo se registró a las 3:37 a. m., con magnitud 2,0 y una profundidad de 147 kilómetros.

sismo se registró a las 3:37 a. m., con magnitud 2,0 y una profundidad de 147 kilómetros. Temblor en el océano Pacífico: sismo se registró a las 3:20 a. m., con magnitud 2,2 y profundidad superficial.

sismo se registró a las 3:20 a. m., con magnitud 2,2 y profundidad superficial. Temblor en Simacota, Santander: sismo se registró a las 2:45 a. m., con magnitud 2,3 y una profundidad de 100 kilómetros.

sismo se registró a las 2:45 a. m., con magnitud 2,3 y una profundidad de 100 kilómetros. Temblor en Istmina, Chocó: sismo se registró a las 12:19 a. m., con magnitud 2,3 y una profundidad de 41 kilómetros.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL