Presidente De la Espriella ordena investigar a rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, hacer una investigación exhaustiva contra el rector de la Universidad de La Guajira (UniGuajira) por presuntas irregularidades que ha cometido durante su gestión, sin dar más detalles sobre esos hechos. “Aquí nadie tiene corona, yo no vine aquí a proteger a nadie, el que viola la ley, la paga”, afirmó el mandatario.



De la Espriella, además, anunció que nombró como delegada del Gobierno nacional ante la universidad a “una hija de esta tierra, la señora Maritza León Vanegas”.

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