Temblor hoy en Colombia: reportan sismo de magnitud 4,0 en Chaparral, Tolima, este 8 de octubre

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo sismo en Colombia durante la tarde de este jueves 8 de octubre de 2026. El movimiento tuvo una magnitud de 4,0 y su epicentro fue localizado en inmediaciones de Chaparral, Tolima. De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el evento sísmico ocurrió a las 4:23 p. m., hora local, equivalente a las 9:23 p. m. en tiempo UTC.

El epicentro del sismo de magnitud 4.0 se ubicó en el área de Chaparral, en el departamento del Tolima. Según la información entregada por el SGC, el punto del evento se encontraba a 14 kilómetros de San Antonio, 17 kilómetros de Chaparral y 19 kilómetros de Roncesvalles. La profundidad superficial es uno de los datos que aparece en el reporte oficial del movimiento. Tras el reporte del temblor, la entidad invitó a las personas que hayan percibido el movimiento a ingresar a la plataforma 'Sismo Sentido' y registrar su experiencia.



El sismo de las 4:23 p. m. no fue el único movimiento registrado este jueves en el sector. El listado publicado por el SGC muestra que Chaparral ha concentrado varios eventos sísmicos durante la jornada, varios de ellos de magnitud inferior a 3.0 y con profundidad reportada como superficial. Además de los eventos de Chaparral, el reporte del SGC registra movimientos en otros puntos de Colombia, entre ellos Istmina, en Chocó; Aratoca y Los Santos, en Santander; Agrado, en Huila; Cáceres, en Antioquia; Pasto, en Nariño, y La Apartada, en Córdoba.

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¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento. Aunque no se pueden predecir, estas recomendaciones ayudan a reducir riesgos:

Antes del sismo

Identifique zonas seguras y rutas de evacuación.

Fije muebles y objetos pesados.

Defina un punto de encuentro familiar.

Prepare un kit de emergencia.

Durante el sismo

Agáchese, cúbrase y sujétese.

Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer.

No use ascensores.

Si está en la calle, aléjese de postes, cables y fachadas.

Después del sismo

Verifique el estado de las personas cercanas.

Manténgase atento a posibles réplicas.

Revise si hay daños en la estructura.

Siga únicamente la información de las autoridades.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ



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