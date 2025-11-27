Temblores hoy en Colombia | Reportan dos sismos este jueves 27 de noviembre: epicentros y detalles

En los últimos minutos el Servicio Geológico Colombiano reportó una nueva seguidilla de temblores en dos regiones del país. De acuerdo con los reportes, uno de los movimientos telúricos se registró en el sur oriente del departamento de Huila, mientras que el segundo, con solo siete minutos de diferencia, se presentó en inmediaciones del departamento del Chocó.

El primer evento sísmico tuvo lugar a las 4:55 p. m. y de acuerdo con la alerta de la entidad, que se encarga de vigilar los movimientos telúricos que ocurren en el territorio colombiano, se trató de un temblor de magnitud 3.1. El punto exacto de localización se estableció en la latitud 1.91 y longitud -76.07, a solo 8 kilómetros de Pitalito (Huila), Saladoblanco (Huila) a 9 kilómetros, Isnos (Huila) a 16 kilómetros.

Se debe destacar que el Servicio posiciona los sismos en tres categorías: superficiales (0 a 30 km), intermedios (30 a 120 km) y profundos (mayores a 120 km), y "los superficiales son aquellos que tienen mayor probabilidad de generar daños". El posicionamiento de la entidad para el nuevo temblor reportado fue de superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Por su parte, la intensidad máxima percibida del movimiento llegó hasta los 3 puntos en la escala EMS-98 (escala macrosísmica europea), lo cual significa, según la página oficial del SGC, que fue sentido levemente. Dicha medida hace referencia a la distribución y severidad con la que se percibió el sismo "teniendo en cuenta los efectos reportados por la población a través del formulario para la evaluación de intensidades en diferentes municipios".



La segunda alerta se informó sobre las 5:02 p. m. y tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, en el Océano Pacifico. La entidad precisó que se registró específicamente en el municipio de Nuquí, Chocó, punto en el que tuvo una profundidad de 30 kilómetros. De igual forma, se presentó en Bahía Solano (Mutis) (Chocó) a 33 km, Medio Atrato (Beté) (Chocó) a 72 km.



La entidad informó que el registro fue confirmado de manera manual y que hace parte del monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país. Además, recordó que los ciudadanos pueden reportar si sintieron el temblor a través de la plataforma oficial sismosentido.sgc.gov.co, lo que contribuye a complementar la información técnica con datos sobre percepción en diferentes zonas.



¿Qué hacer en caso de un sismo?

Frente a un temblor, lo más importante es mantener la serenidad y seguir las orientaciones de las autoridades competentes para proteger la vida y reducir al mínimo los riesgos. Estas son algunas medidas que pueden marcar la diferencia:



Evitar el pánico es fundamental, ya que las reacciones impulsivas pueden aumentar el peligro. Respire con profundidad, controle sus movimientos y procure conservar la tranquilidad.

Protéjase debajo de un mueble sólido —como una mesa o escritorio— o colóquese en una esquina firme, alejada de vidrios, repisas o elementos que puedan caer.

Aléjese de ventanas y objetos pesados. Durante el movimiento sísmico, estos pueden quebrarse o desprenderse, ocasionando lesiones graves.

No corra. Desplazarse con prisa incrementa el riesgo de tropezar o golpearse con objetos que se mueven o caen. Lo más prudente es quedarse quieto hasta que pase el temblor.

Si está en la calle, busque un espacio abierto. Apártese de construcciones, postes, muros y cualquier estructura que pueda derrumbarse. Los parques o zonas despejadas son los lugares más seguros.

Después del temblor, verifique los daños. Revise si existen fugas de gas, averías en tuberías o problemas eléctricos. Desconecte los aparatos si identifica alguna irregularidad.

Manténgase informado. Sintonice emisoras, televisión o canales oficiales para obtener información actualizada y acatar las indicaciones de los organismos de emergencia.

¿Cómo activar las alertas sísmicas en celulares Android con herramientas de Google?

Google, una de las principales compañías tecnológicas del mundo, ha integrado en los teléfonos Android una función que permite recibir alertas sísmicas de forma automática. Esta herramienta, que complementa servicios conocidos como Google Maps y Google Earth, ofrece notificaciones en tiempo real en caso de movimientos telúricos, gracias a la recopilación de datos de sensores en los dispositivos y redes sísmicas globales.

El sistema fue lanzado en 2020 y desde entonces se ha ido implementando en distintos países. Su objetivo principal es brindar segundos clave para reaccionar ante un terremoto: alejarse de estructuras inestables, resguardarse o evacuar una zona de riesgo. Siga estos pasos:



Acceda a 'Configuración' o 'Ajustes' en su teléfono Android. Ingrese a 'Seguridad y emergencia'. Si su modelo no muestra esta opción, vaya a 'Ubicación', luego seleccione 'Avanzado' y después 'Alertas de terremotos'. Active la función desde el interruptor correspondiente.

