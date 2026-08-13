72 horas del terremoto en Colombia: ¿qué viene luego de la 'ventana de la vida'?

La búsqueda de sobrevivientes entra en una nueva fase tras estar próximo a cumplirse las primeras 72 horas del terremoto de 7,4 que sacudió a San José del Palmar, Chocó, el pasado 10 de julio. Durante este periodo, conocido como la 'ventana de la vida', los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en localizar a personas que puedan permanecer atrapadas entre estructuras colapsadas. Sin embargo, el cierre de esta etapa no significa que automáticamente terminen las posibilidades de encontrar sobrevivientes. El terremoto deja hasta ahora 265 muertos, unos 3.500 heridos y casi 500 desaparecidos, según el más reciente balance del presidente Abelardo de La Espriella.



La búsqueda puede continuar después de las 72 horas

"Estamos entrando en la fase final", dijo el miércoles el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y agregó que pasado este tiempo será "más difícil" encontrar personas con vida bajo los destrozos. Al respecto, Carlos Iván Márquez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y conocedor de este tipo de emergencias, explicó en Noticias Caracol que las primeras horas son determinantes para organizar las operaciones, pero que el tiempo no funciona como un límite absoluto. Equipos de rescate ya se acercan a las 72 horas desde el terremoto, un periodo en el que se considera es más probable encontrar sobrevivientes.

Según el experto, la duración de las operaciones depende de las características de cada estructura, de la ubicación de las personas atrapadas, de las condiciones del colapso y de las capacidades disponibles para trabajar en cada lugar. Por esa razón, una vez cumplido el periodo de 72 horas, los organismos de emergencia deben analizar cuáles estructuras ya fueron revisadas y cuáles todavía requieren intervención. Por ejemplo, regiones como Chocó ya han podido realizar un barrido de las estructuras afectadas y establecer que no existen nuevos reportes de personas desaparecidas. "El espacio que se da en las primeras horas es también peleando contra el tiempo", afirmó.

El cierre de la ventana de 72 horas no debe interpretarse como una sentencia para quienes permanecen desaparecidos, pues la posibilidad de supervivencia depende de múltiples factores, entre ellos el lugar donde quedó atrapada la persona, la forma en que se produjo el colapso, el acceso a aire, agua y otros recursos, además de su estado físico. "Se han presentado situaciones que a los 10 días, 12 días, hay personas que han sido rescatadas y salen con vida", señaló.



El silencio, punto clave en los rescates

Una de las tareas de los organismos de emergencia consiste en establecer cuáles estructuras requieren una intervención adicional. Y mientras existan señales que indiquen que una persona podría estar con vida, las labores de rescate pueden continuar. En Pereira, por ejemplo, los organismos de emergencia mantienen una operación en el centro de la ciudad luego de que un perro especializado detectara indicios de una posible persona bajo los escombros. En ese punto, equipos piden silencio para intentar identificar sonidos provenientes de la estructura. Ejército, Cruz Roja, bomberos y otros organismos participan en los rescates.



El experto explicó que los animales utilizados en estas operaciones pueden ayudar a localizar personas atrapadas y que el ruido producido por quienes se encuentran alrededor puede interferir en la búsqueda. Por esa razón, pidió a la población no acercarse a las zonas donde trabajan los organismos de emergencia si no cuenta con una función específica dentro del operativo. "Lo mejor que se puede dar en estos casos es que no se acerquen", lo que incluye vehículos particulares estacionados en calles que podrían bloquear el paso de ambulancias, vehículos de rescate y maquinaria necesaria para atender las emergencias.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL