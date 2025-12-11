Temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este jueves 11 de diciembre: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a las 02:35 a.m. de este jueves 11 de diciembre de 2025 se registró un temblor de magnitud 3,3 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander. El epicentro estuvo a una corta distancia de varios municipios: 7 km de Los Santos, 10 km de Jordán, 17 km de Villanueva.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El evento, clasificado como un reporte manual, tuvo una profundidad de 145 km, característica común en la zona debido al fenómeno de subducción en el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, uno de los puntos de mayor actividad sísmica del país. Hasta el momento, las autoridades locales no han recibido reportes de daños materiales ni personas afectadas.



¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

El Servicio Geológico Colombiano explica que esta es una región con alta actividad sísmica constante, pues en Los Santos se hallan lo que denominan uno de los nidos sísmicos más activos del mundo. "La región de de la Mesa de los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos un nido sísmico que libera energía sísmica todos los días", explicó Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del SGC.

De hech, Colombia es un país con una marcada actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra cerca del 75% de los volcanes del planeta y genera alrededor del 80% de los sismos más fuertes registrados en el mundo. A esto se suma la presencia de fallas geológicas activas, como la de Bucaramanga, la de Romeral y la de Murindó, que contribuyen a la constante liberación de energía en forma de movimientos telúricos.

Publicidad

En la actualidad, el país cuenta con una red de más de 200 estaciones sismológicas distribuidas en diferentes zonas, que permiten un monitoreo continuo de la actividad sísmica. Gracias a esta infraestructura, en las últimas tres décadas se han registrado alrededor de 300.000 eventos, información que ha sido clave para el estudio del riesgo sísmico y el diseño de medidas de prevención. Aunque los terremotos no se pueden predecir, sus efectos sí pueden reducirse con edificaciones diseñadas para resistirlos, planes de evacuación claros y programas permanentes de educación comunitaria orientados a la prevención.



¿Qué es un “nido sísmico” y por qué lo hay en Los Santos?

Un nido sísmico es una zona donde se concentra actividad sísmica permanente. En estos lugares, pequeñas tensiones en la corteza terrestre se liberan continuamente mediante pequeños temblores. El nido de Bucaramanga, región que incluye a Los Santos, representa cerca del 60 % de la sismicidad total registrada en Colombia.

Publicidad

Comparativamente, solo dos zonas son similares a nivel global: Hindu Kush (Afganistán/Pakistán) y Vrancea (Rumania). Se trata, por tanto, de una zona de actividad intermedia (profundidad alrededor de 150 km), pero constante, con decenas de sismos diarios, aunque usualmente de baja o moderada magnitud. El SGC explica que esta actividad se debe a "fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre", que interactúan de manera compleja en esa región, liberando energía casi a diario.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co

