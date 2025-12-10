En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Un menor de 5 años fue rescatado por las autoridades en Medellín: estaba solo y pedía auxilio

Un menor de 5 años fue rescatado por las autoridades en Medellín: estaba solo y pedía auxilio

La Policía recalcó que la rápida reacción de la comunidad permitió atender oportunamente el caso del menor que permanecía solo en la madrugada, en una vivienda de la comuna 13 de Medellín.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 10 de dic, 2025
