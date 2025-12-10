Un menor de 5 años fue rescatado por las autoridades en Medellín: estaba solo y pedía auxilio

Lo que comenzó como una madrugada aparentemente tranquila en la comuna 13 de Medellín terminó revelando una situación de peligro para un menor de edad que permanecía solo dentro de una vivienda. Gracias al llamado de la comunidad y a la rápida reacción de las autoridades, un niño de 5 años fue puesto a salvo y hoy se encuentra bajo medidas de protección.



El caso se conoció alrededor de las 4:00 a.m., cuando varios residentes del barrio Juan XXIII alertaron a la Policía Nacional tras escuchar al menor de edad pedir ayuda desde el interior de un inmueble en una zona residencial del sector. Los uniformados que atendieron el llamado verificaron que el menor estaba completamente desprotegido, sin la supervisión de un adulto responsable y en condiciones de vulnerabilidad que requerían intervención urgente.

Ante la situación, unidades especializadas del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia asumieron el caso. Tras una primera valoración, acompañaron al menor y coordinaron su traslado a la Comisaría de Familia de emergencia, donde se activó el protocolo para restablecer sus derechos y determinar las medidas de protección necesarias.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de un comunicado reiteró que la institución mantiene su compromiso permanente para salvaguardar la vida y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. "Nuestros uniformados permanecen día y noche trabajando con determinación, sensibilidad y rigor, para proteger a quienes más lo necesitan", declaró.



Según señaló, estos esfuerzos permiten reaccionar oportunamente y evitar que situaciones de abandono o desamparo pongan en riesgo la integridad de los menores en el territorio nacional.



En #Medellín gracias al llamado oportuno de la comunidad y a la reacción inmediata de nuestros uniformados el grupo @ProteccionPonal a la Infancia y Adolescencia, rescato a un menor de 5 años en la #Comuna13 tras ser encontrado solo en una vivienda durante la madrugada.#S2D pic.twitter.com/4lpjSB6xwq — Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (@PoliciaMedellin) December 10, 2025

¿Qué debo hacer si conozco un caso de abandono de un niño, niña o adolescente?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000, artículo 127), el abandono de menores es un delito que contempla penas de prisión de 32 a 108 meses. Ante un caso de esta naturaleza, estas son las acciones recomendadas por las autoridades:



Reportar de inmediato la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Puede comunicarse a la línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80 e informar la ubicación del menor. No es necesario entregar datos personales: la denuncia puede ser anónima. Contactar a la Policía de Infancia y Adolescencia, en situaciones de maltrato evidente o riesgo inminente, es fundamental comunicarse directamente con esta unidad o con la autoridad policial más cercana. El Instituto del ICBF realizará una constatación de los hechos y, si lo considera necesario, solicitará que el menor sea trasladado de inmediato a una de sus sedes para su protección especial. Proceso para restablecer derechos: el defensor o comisario de familia evaluará el caso e impondrá medidas según la gravedad de la situación. Estas pueden ir desde una amonestación hasta la declaratoria de adopción y la pérdida de la patria potestad.

Instituciones a las que se puede acudir:



Comisaría de Familia

Defensoría de Familia

EPS correspondiente

Fiscalía General de la Nación

Inspección de Policía

ICBF

Personería Municipal

Policía Nacional

Si el abandono compromete la salud del menor, las autoridades deberán remitirlo a una EPS o centro médico para recibir atención física o psicológica, por ejemplo, en casos de desnutrición. Cabe destacar que estas denuncias las puede realizar de forma anonima si así lo prefiere.

Además, las autoridades competentes, con apoyo de la Fiscalía, investigarán lo ocurrido y presentarán el caso ante un juez penal, quien determinará si hay lugar a sanciones penales. Por su parte, los colegios tienen la obligación legal de implementar acciones complementarias para prevenir y detectar casos de abandono y maltrato infantil.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL