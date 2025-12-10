Jueza Marienela Cabrera será llamada a juicio disciplinario por videos suyos bailando en TikTok

De nuevo es tendencia la jueza Marienela Cabrera Mosquera, quien se hizo conocida tras una quejas en su contra por aparecer en redes sociales como TikTok realizando bailes. En esta oportunidad, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá ha formulado cargos de carácter grave a título de dolo contra la jueza penal del Circuito de Florencia, por presuntamente incumplir sus deberes funcionales al dedicarse a la producción constante de videos para la red social TikTok, La togada, que se hizo popular por sus publicaciones en las que a menudo bailaba, según quejas en su contra, de manera "sugestiva" o "provocativa", ha sido llamada a juicio disciplinario, según un auto interlocutorio emitido por el magistrado ponente, Manuel Enrique Flórez.



El proceso de investigación disciplinaria tuvo inicio en una serie de quejas que alegaban que la jueza se exponía de manera inapropiada, atentaba contra el decoro y la moralidad de la profesión, y no dedicaba la totalidad de su tiempo a su labor judicial.

Las pruebas contra la jueza Marienela Cabrera

La Comisión determinó que el volumen de contenido digital creado por la jueza Cabrera era incompatible con el deber de dedicación exclusiva a la función judicial. La investigación analizó un caudal probatorio que incluía las quejas originales y una inspección judicial exhaustiva a su cuenta de TikTok.



Análisis de 658 Videos: se descargaron un total de 658 videos e imágenes de la cuenta de la funcionaria de la red TikTok, los cuales abarcan el periodo de su ejercicio como jueza (desde febrero de 2022 hasta diciembre de 2024). La producción de 658 videos en aproximadamente seis años (un promedio de 110 videos anuales, o uno cada dos días hábiles), según la Comisión, atenta contra la exclusividad requerida por el cargo judicial.

se descargaron un total de de la cuenta de la funcionaria de la red TikTok, los cuales abarcan el periodo de su ejercicio como jueza (desde febrero de 2022 hasta diciembre de 2024). La producción de 658 videos en aproximadamente seis años (un promedio de 110 videos anuales, o uno cada dos días hábiles), según la Comisión, atenta contra la exclusividad requerida por el cargo judicial. Contenido “sugestivo y provocativo”: de ese total, la Comisión identificó que 79 fotografías o videos contenían imágenes o acciones "sugestivas y provocativas", mostrando partes de su cuerpo no cubiertas o asumiendo posiciones que destacan su cuerpo,,. Este comportamiento fue considerado por la Judicatura como una transgresión de la mesura y la ética, afectando la confianza pública y la dignidad de la justicia.

de ese total, la Comisión identificó que 79 fotografías o videos contenían imágenes o acciones "sugestivas y provocativas", mostrando partes de su cuerpo no cubiertas o asumiendo posiciones que destacan su cuerpo,,. Este comportamiento fue considerado por la Judicatura como una transgresión de la mesura y la ética, afectando la confianza pública y la dignidad de la justicia. Grabación en despachos judiciales: aunque la jueza y los testigos negaron que ella grabara en horario laboral, otros trabajadores reconocieron instalaciones, escritorios o mobiliario de al menos dos despachos judiciales en por lo menos 05 videos compartidos.

aunque la jueza y los testigos negaron que ella grabara en horario laboral, otros trabajadores reconocieron instalaciones, escritorios o mobiliario de al menos dos despachos judiciales en por lo menos 05 videos compartidos. Uso de la investidura: en varios videos la jueza se identificaba con su cargo, utilizando frases como "juez", "jueces", "juzgado" o "audiencia" y se visualizaba con la toga, ratificando su calidad de funcionaria judicial.

Los cargos que le imputarán a jueza Marienela Cabrera

A la Jueza Marienela Cabrera se le imputa el incumplimiento del deber consagrado en el artículo 153 numeral 18 de la Ley 270 de 1996 (dedicación exclusiva a la función judicial) y la incursión en la prohibición del artículo 154 numeral 6 de la misma ley (realizar en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público o comprometer la dignidad de la administración de justicia).



"Es indigno": jueza Marienela Cabrera sobre investigación en su contra

La jueza Cabrera ha manifestado que el proceso en su contra ha sido manejado de manera inapropiada. En entrevista con Noticias Caracol el pasado octubre, la togada sostuvo que ha sido sometida a "muchos desajueros".

Respecto a la presunta mala utilización de su tiempo, la jueza defendió su productividad, señalando que: “Yo la verdad es que no le presté mayor atención. Yo dije que apenas estuviera en la comisión las estadísticas de mi producción laboral, pues eso se va a archivar, porque es que con las cifras que yo manejo de evacuación de procesos no es posible sostener de manera fundada que yo malutilizo el tiempo y mi tiempo laboral. Todo lo contrario, lo que hago es irme más allá de la jornada legalmente establecida para poder tener ese rendimiento laboral que yo tengo. Mi indicador de rendimiento, a diciembre del 2024, fue del 137% en índice de evacuación de procesos”.

Sobre su rutina para grabar el contenido, la funcionaria explicó que esta actividad no interfería con su jornada laboral: “Yo procuro más o menos poner tres o cuatro videos a la semana. La verdad es que no me demoro mucho. Hay algunos que hago mientras voy en el carro de aquí al Palacio de Justicia, los grabo ahí en el carro, les escribo algo y los pongo. La verdad es que no me llevan mayor tiempo. Los fines de semana también, los sábados, los domingos”.

La jueza también denunció que el proceso disciplinario tuvo un enfoque sexista y misógino, ilustrando la afectación a su dignidad: “Por ejemplo, se ha tomado una captura de pantalla de un video, porque el video es mío no es una foto que yo haya publicado, es un video, y se le tomó captura de pantalla en donde se me dejó sin rostro y tengo una blusa escotada y se me ven los senos mis senos son grandes, yo soy una mujer de senos grandes, y con esa imagen se ha puesto a todos los testigos a que hagan reconocimiento fotográfico. Eso no solamente atenta contra la lógica racional probatoria, porque no es posible que usted pueda reconocer a una persona o a una mujer a partir de sus senos, sino que también es indigno, a una mujer no se le puede reconocer por sus senos. Una mujer es más allá que unos senos grandes, una mujer es una historia de vida sobre todo la mía, una historia de superación”.

Pese a la defensa de la jueza sobre su rendimiento y el carácter “jocoso” de sus videos, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial determinó que existe una probable incursión en faltas disciplinarias graves, calificadas a título de dolo. El expediente será remitido ahora al Reparto para la asignación de un funcionario de juzgamiento, según la Comisión, conforme al artículo 225 Ley 1952/19 modificado por la Ley 2094/21.

