Jueza Marienela Cabrera será llamada a juicio disciplinario por videos suyos bailando en TikTok

Jueza Marienela Cabrera será llamada a juicio disciplinario por videos suyos bailando en TikTok

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá determinó que el contenido creado por la jueza Cabrera era incompatible con el deber de dedicación exclusiva a la función judicial.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de dic, 2025
Jueza Marienela Cabrera
Redes sociales

