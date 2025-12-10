Revelan nuevos detalles de asesinato de patrullera de la Policía: "La impactaron por la espalda"

Se conocen nuevos detalles del crimen de la patrullera de Policía Karen Estéfany Pajoy Candela, asesinada frente a su hijo de tres años y su hermana menor en zona rural del municipio de La Plata, en el departamento del Huila. Según las autoridades los autores del asesinato serían las disidencias de alias Mordisco, quienes también habrían amenazado a los menores de edad.

La joven patrullera disfrutaba de sus vacaciones en la casa de sus padres en la vereda Alto Cañada, zona rural del municipio de La Plata. Según lo cuenta su mamá, Rosario Candela, quien recuerda lo feliz que estaba la joven preparando el cumpleaños número cuatro de su hijo. "15 días así que no nos veíamos (...) Siempre es peligroso por allá del campo, ella quería estar allá. Ella quería celebrar (...) Incluso el papá le dijo que es mejor que se quedé acá en La Plata, en el pueblo, pero ella dijo que no, que quería subir a la finca, nos dijo que la dejáramos ser feliz", le dijo Candela a Noticias Caracol.



Detalles de la muerte de patrullera de la Policía

La mujer asegura que parte de la felicidad de la patrullera era llevar a su hijo al colegio mientras estaba de vacaciones. Fue precisamente haciéndolo que fue asesinada, según la Policía, por los criminales al mando de alias Iván Mordisco. "Ella salió con la hermanita menor, que tiene 14 años. Iban a dejar el niño al hogar, pero a mitad de camino esos desgraciados la impactaron por la espalda. Ella ni siquiera con qué defenderse, ni siquiera le hicieron parar la moto (...) Le dieron por la espalda delante de un niño, delante de su hermana menor", agregó Candela.



La madre de la patrullera recordó lo último que le dijo esa mañana antes de llevar a su hijo de tres años al colegio. "Es que me decía que ella estaba contenta de estar allá conmigo en la finca. Que ella ahí respirando el aire del campo y y que le diera mucho amor y me abrazaba. Esos son los recuerdos, los últimos recuerdos de mi hija", dijo la mujer entre llantos. Sobre su otra hija, Candela dijo que ella sintió que le pasó la bala muy cerca.

Según habitantes de la zona, luego de que los disidentes asesinaran a la patrullera de la Policía, amenazaron también con matar a su hijo de 3 años y a su hermanita de 14 si no huían del lugar. Explican que los niños corrieron hacia una vivienda cercana buscando protección de la misma comunidad. También narraron cómo los asesinos permanecieron en la zona esperando que la Policía y los militares llegaran a realizar el levantamiento del cuerpo para emboscarlos.

Por esa razón aseguran, el padre de la patrullera permaneció por casi cuatro horas al lado del cuerpo esperando el levantamiento. Por su parte, el personero de La Plata, Carlos Andrés Penagos, antes de ingresar al Consejo de Seguridad en Neiva, se pronunció sobre el atroz crimen. "Falta de una política fuerte en el tema de seguridad que no ha permitido que las entidades de orden municipal podamos desarrollar un trabajo más fuerte y que la gente se vea beneficiada y acompañada por la institucionalidad", dijo Penagos.

La mamá de la joven patrullera hizo un llamado a los violentos y al gobierno nacional. "Decir que siento un dolor inmenso en mi alma, en mi corazón. Que esta guerra absurda acaba con muchos sueños, muchas ilusiones, que mi niña tenía 21 años. Es cruel que maten a la gente inocente".