Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Revelan nuevos detalles de asesinato de patrullera de la Policía: "La impactaron por la espalda"

La madre de Karen Estéfany Pajoy Candela, patrullera de la Policía asesinada, habló para Noticias Caracol sobre el crimen que enluta a su familia. La mujer explicó que la uniformada se movilizaba con su otra hija y con su nieto, quienes presenciaron el asesinato.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 10 de dic, 2025
