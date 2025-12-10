En vivo
Adulto mayor de 82 años fue liberado tras permanecer 65 días secuestrado en Norte de Santander

Adulto mayor de 82 años fue liberado tras permanecer 65 días secuestrado en Norte de Santander

Belisario Peñaranda fue secuestrado en el municipio de Sardinata cuando fue interceptado por hombres armados el pasado 9 de octubre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de dic, 2025
Adulto mayor fue liberado
Noticias Caracol

