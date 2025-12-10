Invima alerta sobre leche en polvo falsificada: ¿cómo identificarla de la original?

Una alerta sanitaria ha sido emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) sobre un popular producto que presenta falsificación en el territorio colombiano. Se trata de una leche en polvo entera fortificada con varias vitaminas que ha sido identificada por el titular del producto.

"La situación fue denunciada y confirmada por el titular del registro sanitario, Indulacteos de Colombia S.A.S., quien determinó que el producto falsificado no corresponde a su fabricación ni empaque y presenta diferencias evidentes en el diseño del empaque, codificado, diagramación, tipografía, color, rotulado y calidad del sello. Incluso, se identificó un error ortográfico en el empaque", se lee en la alerta sanitaria del Invima.



El producto falsificado fue identificado como "LECHE EN POLVO ENTERA FORTIFICADA CON VITAMINAS A Y D3 MARCA INDULECHE". El artículo es de presentación de 800 gramos con el lote 1J120525 y fecha de vencimiento del 12 de mayo de 2026. Está haciendo uso del registro sanitario del Invima RSA-0017242-2022, el cual se encuentra vigente bajo la modalidad fabricar, empacar y vender.



¿Cómo identificar el producto falsificado del original?

La empresa Indulacteos de Colombia S.A.S, además de ser el titular del registro sanitario, es un establecimiento fabricante colombiano que recibe visitas de inspección, vigilancia y control por parte del Invima. La entidad enfatiza que el fabricante cuenta con concepto sanitario favorable, ya que cumple con las condiciones sanitarias de la normatividad vigente.

El producto falsificado "LECHE EN POLVO ENTERA FORTIFICADA CON VITAMINAS A Y D3 MARCA INDULECHE", presentación 800 g, lote 1J120525 con fecha de vencimiento del 12 de mayo de 2026, presenta las siguientes variaciones con respecto al producto original:



Variaciones en el color y brillo de los materiales de empaque.

Diferencias en la diagramación del empaque.

Modificación en la fuente tipográfica y el tamaño de los textos.

Codificado de lote y fecha de vencimiento distinto al del producto original.

Diferencias en el arte de envase primario, respecto a tipografía, colores y contenido. Diferencias en el rotulado de los empaques secundarios

Error de ortografía al indicar: INDUSTRIA COLOMNIANA (empaque primario).

Diferencia en el selle del empaque primario.

El producto fraudulento, según el Invima, incumple la normativa sanitaria vigente. "Presenta información engañosa y no ofrece garantías de calidad e inocuidad, representando un riesgo para la salud debido a la ausencia de trazabilidad, condiciones de fabricación desconocidas y posible contaminación", enfatizaron en un comunicado.

¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.