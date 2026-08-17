UNGRD pide no remover escombros antes de descartar la presencia de sobrevivientes

Durante la sesión del Puesto de Mando Unificado realizado este lunes, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hizo un llamado a las autoridades territoriales para mantener las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes antes de avanzar hacia las actividades de remoción de estructuras colapsadas. "Durante la sesión del puesto de mando unificado de este lunes, le solicité especialmente a alcaldes y gobernadores de los territorios afectados por el sismo del pasado lunes no pasar a la fase de remoción de escombros hasta que se tenga la absoluta certeza de que no hay esperanza de encontrar sobrevivientes", indicó el director David Santiago Tamayo.

La atención se ha centrado ahora en la creciente crisis humanitaria en las calles de Cali, Pereira y otras zonas afectadas por el terremoto, que se han transformado en campos de refugiados al aire libre. El terremoto de 7,4 que ocurrió hace una semana en San José del Palmar, Chocó, destruyó cerca de 27.000 viviendas y muchos supervivientes duermen ahora a la intemperie, sobre colchones o camas improvisadas.



¿Qué medidas se deben adoptar durante la remoción de escombros, según la UNGRD?

En los lugares donde ya se determine que es posible avanzar hacia la remoción de escombros, la UNGRD recomendó conformar un comité de demoliciones que permita coordinar las actuaciones relacionadas con las estructuras que deban ser intervenidas. "En los lugares donde se pase a la fase de remoción de escombros, se recomienda tener conformado un Comité de Demoliciones, así como el acordonamiento de una cuadra a la redonda para realizar esta labor, con ingreso exclusivo para personal especializado en esta tarea, así como para profesionales de la Fiscalía y Medicina Legal", agregó.

Durante la sesión también se planteó la necesidad de brindar acompañamiento a las familias que han perdido a sus seres queridos como consecuencia del sismo. "También, recomendamos conformar grupos de apoyo psicosocial para brindar soporte a las familias de los fallecidos que necesitan acompañamiento profesional en este momento tan difícil". La atención a las familias hace parte de las acciones que deben desarrollarse de manera paralela a las labores de búsqueda, recuperación de víctimas y evaluación de las zonas afectadas.



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