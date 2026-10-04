Defensoría pidió esclarecer crimen de Julián Hincapié, tercer periodista asesinado este año

La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades adelantar con celeridad una investigación exhaustiva por el asesinato de Julián Hincapié, periodista comunitario y defensor de derechos humanos hallado sin vida en zona rural de Anorí, Antioquia. El organismo señaló que este caso se suma a los homicidios de Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera y constituye el tercer asesinato conocido de un periodista o comunicador en Colombia durante 2026.

Hincapié, de 23 años, se encontraba desaparecido desde el pasado 10 de septiembre. Su cuerpo fue encontrado en el sector conocido como La Chinca, en una zona rural de Anorí. De acuerdo con la información conocida por este medio, el comunicador había mostrado interés por documentar asuntos relacionados con el conflicto armado y la minería artesanal.

Tras conocerse el hallazgo, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el crimen y recordó que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) habían alertado previamente sobre la desaparición de Hincapié y los riesgos que enfrentan periodistas y comunicadores en el departamento.

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“Solicitamos a las autoridades competentes adelantar con celeridad una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias de su muerte, identificar a los responsables y determinar si el crimen estuvo relacionado con su labor como comunicador o defensor de derechos humanos”, señaló la Defensoría del Pueblo.



El organismo también expresó su solidaridad con los familiares, seres queridos y organizaciones sociales y comunitarias que acompañó Hincapié durante su trabajo.



Recibimos con profunda tristeza y preocupación la noticia del asesinato de Julián Hincapié, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos en Anorí, Antioquia. Julián se encontraba desaparecido desde el pasado 10 de septiembre. La @FLIP_org e @Indepaz habían alertado… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 4, 2026

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¿Qué se sabe del hallazgo de Julián Hincapié?

Según la información reportada por Noticias Caracol, el periodista fue encontrado en “alto estado de descomposición”. Su desaparición había generado alertas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y derechos humanos.

De acuerdo con lo relatado por sus familiares, la última vez que fue visto salió de su vivienda junto a un vecino que había conocido días antes. Ambos se habrían desplazado con el propósito de entregar mercurio a otra persona. El vecino posteriormente regresó al municipio y luego se marchó, mientras que Hincapié no volvió a ser visto.

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La pareja del comunicador relató a Noticias Caracol: “Yo le pregunté y él lo que me dijo fue eso, que Julián se había devuelto de donde tenían que llevar el mercurio. A Julián sí lo vieron subir con él, pero nunca bajar”.

Su hermano también recordó el interés de Hincapié por las comunidades dedicadas a la minería artesanal. “Siempre fue muy activo en el tema de los pequeños mineros y defendiendo la minería artesanal”, manifestó.

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El asesinato ocurrió en una zona de Anorí donde, según la información reportada, tienen presencia grupos criminales como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo pidió establecer mediante la investigación si el crimen tuvo alguna relación con la labor que desempeñaba Hincapié como comunicador o defensor de derechos humanos.



Preocupación por los periodistas en Antioquia

La muerte de Julián Hincapié se suma a la de Mateo Pérez, también asesinado en Antioquia durante 2026. La FLIP había informado además sobre agresiones y amenazas contra periodistas en el país durante este año.

Natalia López, directora legal de la FLIP, señaló que los casos de Hincapié y Pérez presentan similitudes y manifestó preocupación por la situación de los comunicadores que desarrollan su trabajo en los territorios.

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“Eso es lo que más nos llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de los comunicadores porque justamente los comunicadores en territorio o comunales son los que más expuestos están a estos grupos criminales con mayor presencia en el departamento”, afirmó.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Hincapié. El organismo sostuvo que la comunicación comunitaria y la defensa de los derechos humanos deben contar con garantías para el ejercicio de estas labores.

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