Habrá cortes de agua en el norte del Valle de Aburrá cinco días seguidos: barrios afectados

EPM anunció que durante el puente festivo de octubre se llevará a cabo una suspensión programada del servicio de agua potable en varios municipios del norte del Valle de Aburrá. La medida, que iniciará el jueves 9 y se extenderá hasta el lunes 13 de octubre, se debe a los trabajos de modernización y mantenimiento en la planta de potabilización Manantiales, ubicada en Bello.

Según la empresa, estas labores son necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio a largo plazo. Con la intervención, se busca reducir en más del 50% las interrupciones futuras gracias a la instalación de nuevas compuertas deslizantes y a la implementación de tecnologías que permitirán realizar mantenimientos por secciones sin tener que suspender completamente el suministro.



¿Por qué habrá cortes de agua en el norte del Valle de Aburrá?

Durante la jornada se instalarán seis compuertas definitivas que mejorarán la capacidad operativa del sistema. Además, se adelantarán mantenimientos en el sifón Niquía-Manantiales, conducto que transporta el agua desde el embalse Riogrande II, y se adecuarán tuberías para la dosificación de los productos químicos usados en la potabilización. Estas obras forman parte de un proyecto de modernización que representa una inversión total de 312.000 millones de pesos.

La planta de Manantiales fue construida hace varias décadas y abastece a una amplia zona del norte del Valle de Aburrá. Con el crecimiento poblacional, el cambio en la calidad del agua cruda y las variaciones climáticas, la infraestructura requiere una actualización integral. De acuerdo con EPM, los trabajos permitirán que la planta tenga una operación más flexible y una respuesta más eficiente frente a los desafíos ambientales y técnicos actuales.



El vicepresidente de Negocios de EPM, Humberto Iglesias, explicó que los trabajos se realizan para asegurar el suministro de agua potable durante los próximos 50 años y que concentrar las labores en una sola jornada permite minimizar las afectaciones a la comunidad. Más de 400 personas estarán trabajando de forma continua en los diferentes frentes de la planta y del sistema de distribución.



Zonas y horarios de suspensión del servicio de agua

La interrupción se realizará por circuitos hidráulicos y en distintos horarios, dependiendo del sector. En total, se verán afectadas 438.405 instalaciones domiciliarias, lo que equivale a cerca de 1.139.000 habitantes de Bello, Copacabana, Girardota y el norte de Medellín.



En Medellín, los cortes impactarán barrios de las comunas de Manrique, Aranjuez, Popular, Castilla, Doce de Octubre, Villa Hermosa y Santa Cruz. En Bello, la suspensión cubrirá casi todo el municipio, incluidos sectores como Niquía, Pachelly, El Carmelo, La Cabaña, Playa Rica y Altavista. En Copacabana y Girardota la medida será total.

Los horarios variarán entre la tarde del jueves y la noche del lunes, según cada circuito y algunos sectores estarán sin servicio hasta por tres días. Por ejemplo, los residentes de los barrios El Mirador, Altos de Niquía, Quitasol, Pachelly, Hermosa Provincia y Playa Rica, en Bello, no tendrán agua desde el jueves a las 10:00 p.m. hasta el domingo a las 5:00 p.m.

En el circuito de Bello, que comprende más de 56.000 propiedades, la suspensión se extenderá desde el jueves a las 10:00 de la noche hasta el domingo a las 6:00 de la tarde. Allí se incluyen sectores como Prado, Manchester, Suárez, El Rosario, Andalucía, Marco Tulio Henao y La Aldea, entre otros.

Allí se incluyen sectores como Prado, Manchester, Suárez, El Rosario, Andalucía, Marco Tulio Henao y La Aldea, entre otros. En Medellín, el circuito de Castilla —que abastece a más de 32.000 propiedades— estará sin agua desde el jueves en la noche hasta el domingo a las 6:00 p.m., afectando barrios como Toscana, Florencia, Boyacá, Tejelo y Belalcázar.

afectando barrios como Toscana, Florencia, Boyacá, Tejelo y Belalcázar. El circuito de Moscú, que cubre más de 24.000 viviendas, tendrá suspensión entre las 8:00 p.m. del jueves y las 4:00 p.m. del domingo. Los barrios impactados serán Santo Domingo Savio, Granizal, Moscú, Popular, Villa Guadalupe y Santa Rita, en Bello.

Los barrios impactados serán Santo Domingo Savio, Granizal, Moscú, Popular, Villa Guadalupe y Santa Rita, en Bello. En el circuito de Pedregal, con más de 47.000 usuarios, el corte se iniciará la medianoche del viernes y se prolongará hasta el domingo a las 5:00 p.m. Los sectores afectados son Kennedy, Castilla, Florencia, Girardot, Tejelo y La Esperanza, en Medellín, y Villa de Occidente, Gran Avenida y La Florida, en Bello.

Los sectores afectados son Kennedy, Castilla, Florencia, Girardot, Tejelo y La Esperanza, en Medellín, y Villa de Occidente, Gran Avenida y La Florida, en Bello. Copacabana tendrá afectaciones en casi todo su territorio. En el circuito Copacabana, que cuenta con 19.353 instalaciones, no habrá agua desde la 1:00 p.m. del jueves hasta las 5:00 p.m. del domingo, afectando barrios como La Misericordia, Villa Nueva, Cristo Rey y El Recreo. También estarán sin servicio los sectores de El Noral y Zarzal Curazao, desde el viernes a la 1:00 p.m. hasta el domingo a las 8:00 p.m.

afectando barrios como La Misericordia, Villa Nueva, Cristo Rey y El Recreo. También estarán sin servicio los sectores de El Noral y Zarzal Curazao, desde el viernes a la 1:00 p.m. hasta el domingo a las 8:00 p.m. En Girardota, los circuitos Girardota, El Totumo y San Esteban también tendrán interrupciones. En el primero, la suspensión será desde el jueves a las 11:00 p.m. hasta el domingo a las 5:00 p.m., impactando barrios del casco urbano como Centro, El Salado, Guaduales y Montecarlo.

impactando barrios del casco urbano como Centro, El Salado, Guaduales y Montecarlo. En El Totumo, el corte será desde las 8:00 a.m. del viernes hasta las 7:00 p.m. del domingo, afectando a las veredas Las Cuchillas, Manga Arriba y El Barro. En el circuito San Esteban, que cubre 277 instalaciones rurales, la interrupción irá desde el viernes a las 2:00 p.m. hasta el domingo a las 10:00 p.m.

EPM abrió puntos para abastecimiento de agua

Para atender a la comunidad durante la suspensión, EPM dispondrá de un Puesto de Mando Unificado en su contact center, que operará con horario ampliado. También se habilitarán 48 rutas de carrotanques para el abastecimiento en zonas residenciales, 10 rutas para grandes clientes y 6 circuitos con atención por demanda.

Los ciudadanos podrán consultar si su vivienda tendrá interrupción y los horarios exactos a través de la página web www.epm.com.co, en la línea telefónica (604) 44 44 115 o por WhatsApp al número 302 3000 115. La empresa hizo un llamado a los usuarios para que almacenen agua suficiente antes del inicio de la suspensión y la usen solo para actividades esenciales.



¿Por qué es importante la planta Manantiales?

La planta Manantiales cumple una función esencial en el sistema de acueducto del norte del Valle de Aburrá. Su labor consiste en tomar el agua cruda del embalse Riogrande y someterla a procesos físicos y químicos hasta dejarla apta para el consumo humano. EPM explicó que los cambios en las condiciones climáticas, el aumento en la demanda y la variación en la calidad del agua obligan a que la planta se modernice.



Con las nuevas compuertas, los trabajos de mantenimiento podrán realizarse por cámaras o secciones, evitando paradas completas del servicio. Aunque la suspensión afectará a más de un millón de personas, la empresa afirmó que esta intervención reducirá la frecuencia de cortes y permitirá un suministro más confiable en el futuro. De esta manera, durante el puente de octubre, los habitantes del norte del Valle de Aburrá deberán prepararse para varios días sin agua potable, mientras avanzan las obras que garantizarán un servicio más estable para los próximos años.

