En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Habrá cortes de agua en el norte del Valle de Aburrá cinco días seguidos: barrios afectados

Habrá cortes de agua en el norte del Valle de Aburrá cinco días seguidos: barrios afectados

El corte en el acueducto será en sectores de Medellín, Bello, Copacabana y Girardota y afectará a más de un millón de personas. Consulte si está su barrio en la lista.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Más de un millón de personas estarán sin agua en el norte del Valle de Aburrá
Más de un millón de personas estarán sin agua en el norte del Valle de Aburrá. -
Archivo/ EPM

Publicidad

Publicidad

Publicidad