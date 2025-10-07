Habrá cortes de agua en el norte del Valle de Aburrá cinco días seguidos: barrios afectados

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
EPM anunció que durante el puente festivo de octubre se llevará a cabo una suspensión programada del servicio de agua potable en varios municipios del norte del Valle de Aburrá. La medida, que iniciará el jueves 9 y se extenderá hasta el lunes 13 de octubre, se debe a los trabajos de modernización y mantenimiento en la planta de potabilización Manantiales, ubicada en Bello.
Según la empresa, estas labores son necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio a largo plazo. Con la intervención, se busca reducir en más del 50% las interrupciones futuras gracias a la instalación de nuevas compuertas deslizantes y a la implementación de tecnologías que permitirán realizar mantenimientos por secciones sin tener que suspender completamente el suministro.
Durante la jornada se instalarán seis compuertas definitivas que mejorarán la capacidad operativa del sistema. Además, se adelantarán mantenimientos en el sifón Niquía-Manantiales, conducto que transporta el agua desde el embalse Riogrande II, y se adecuarán tuberías para la dosificación de los productos químicos usados en la potabilización. Estas obras forman parte de un proyecto de modernización que representa una inversión total de 312.000 millones de pesos.
La planta de Manantiales fue construida hace varias décadas y abastece a una amplia zona del norte del Valle de Aburrá. Con el crecimiento poblacional, el cambio en la calidad del agua cruda y las variaciones climáticas, la infraestructura requiere una actualización integral. De acuerdo con EPM, los trabajos permitirán que la planta tenga una operación más flexible y una respuesta más eficiente frente a los desafíos ambientales y técnicos actuales.
El vicepresidente de Negocios de EPM, Humberto Iglesias, explicó que los trabajos se realizan para asegurar el suministro de agua potable durante los próximos 50 años y que concentrar las labores en una sola jornada permite minimizar las afectaciones a la comunidad. Más de 400 personas estarán trabajando de forma continua en los diferentes frentes de la planta y del sistema de distribución.
La interrupción se realizará por circuitos hidráulicos y en distintos horarios, dependiendo del sector. En total, se verán afectadas 438.405 instalaciones domiciliarias, lo que equivale a cerca de 1.139.000 habitantes de Bello, Copacabana, Girardota y el norte de Medellín.
Para atender a la comunidad durante la suspensión, EPM dispondrá de un Puesto de Mando Unificado en su contact center, que operará con horario ampliado. También se habilitarán 48 rutas de carrotanques para el abastecimiento en zonas residenciales, 10 rutas para grandes clientes y 6 circuitos con atención por demanda.
Publicidad
Los ciudadanos podrán consultar si su vivienda tendrá interrupción y los horarios exactos a través de la página web www.epm.com.co, en la línea telefónica (604) 44 44 115 o por WhatsApp al número 302 3000 115. La empresa hizo un llamado a los usuarios para que almacenen agua suficiente antes del inicio de la suspensión y la usen solo para actividades esenciales.
La planta Manantiales cumple una función esencial en el sistema de acueducto del norte del Valle de Aburrá. Su labor consiste en tomar el agua cruda del embalse Riogrande y someterla a procesos físicos y químicos hasta dejarla apta para el consumo humano. EPM explicó que los cambios en las condiciones climáticas, el aumento en la demanda y la variación en la calidad del agua obligan a que la planta se modernice.
Con las nuevas compuertas, los trabajos de mantenimiento podrán realizarse por cámaras o secciones, evitando paradas completas del servicio. Aunque la suspensión afectará a más de un millón de personas, la empresa afirmó que esta intervención reducirá la frecuencia de cortes y permitirá un suministro más confiable en el futuro. De esta manera, durante el puente de octubre, los habitantes del norte del Valle de Aburrá deberán prepararse para varios días sin agua potable, mientras avanzan las obras que garantizarán un servicio más estable para los próximos años.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co