En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video | Hombre se lanzó al arroyo El Salao, en Soledad, en medio de tormenta: autoridades lo buscan

Video | Hombre se lanzó al arroyo El Salao, en Soledad, en medio de tormenta: autoridades lo buscan

En medio de una fuerte tormenta que azotó al municipio de Soledad, Atlántico, un joven de unos 20 años se lanzó a un cuerpo de agua. Se inició un operativo de búsqueda con apoyo del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Video | Hombre se lanzó al arroyo El Salao en Soledad en medio de tormenta: autoridades lo buscan
Video | Hombre se lanzó al arroyo El Salao en Soledad en medio de tormenta: autoridades lo buscan
REDES

Publicidad

Publicidad

Publicidad