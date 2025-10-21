Video | Hombre se lanzó al arroyo El Salao, en Soledad, en medio de tormenta: autoridades lo buscan

Una fuerte tormenta acompañada de descargas eléctricas azotó la noche del lunes 20 de octubre al municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, y provocó emergencias en distintos barrios. Las lluvias causaron, entre otras situaciones, el desbordamiento del arroyo El Platanal y afectaron a decenas de familias, dejando viviendas anegadas y pérdidas materiales. En medio del caos, un hecho captado en video generó conmoción: un joven se lanzó al arroyo El Salao en el barrio Terranova Primera Etapa y desde entonces se encuentra desaparecido.

La emergencia comenzó en sectores como Villa Valentina, donde el desbordamiento del arroyo inundó las calles y destruyó pertenencias de varias familias. Los habitantes relataron que la fuerza del agua arrasó con muebles, electrodomésticos y alimentos. “En realidad todos nos ponemos las manos en el corazón y miramos lo tanto que sufrimos, porque al ver la velocidad que trae el arroyo y siempre inunda todas nuestras casas y se nos mojan los enseres, comida, colchones”, contó Clara Luz, una de las afectadas, en entrevista con Noticias Caracol.

Mientras los habitantes intentaban proteger sus viviendas, un hecho comenzó a difundirse a través de redes sociales. En un punto cercano, testigos grabaron el momento en que un joven se lanzó al caudal del arroyo El Salao. En el video se observa cómo el hombre, tras unos segundos de duda, se aproxima a la orilla y finalmente salta al agua, que lo arrastra con fuerza. La escena fue presenciada por vecinos que intentaron detenerlo, sin éxito. “Cuándo veo que ella va corriendo llorando diciendo: ¡Ay, ay, se tiró el muchacho! Yo le dije, ¿cómo? ¡Se tiró! ¡Ay, Dios mío! Nadie entraba por ahí que lo ayudara”, relató Fanny Garavito, testigo del momento, a Noticias Caracol.



De acuerdo con el medio local El Heraldo, la Alcaldía de Soledad permanece en alerta por la desaparición del joven, quien, en medio de la tormenta, se lanzó al arroyo en el sector del barrio Terranova Primera Etapa. En el video que circula en redes, se aprecia cómo observa por varios segundos la corriente antes de lanzarse, siendo inmediatamente arrastrado por la fuerza del agua. Minutos antes del suceso, fue Fanny Garavito, la mujer de 65 años que vive en la zona, quien intentó disuadir al joven de cruzar el arroyo. “Él estaba ahí, mirando cómo cruzar para el otro extremo de la calle, y yo dije: ‘Ay, Dios mío, ese muchacho se va a tirar’. Entonces lo llamé: ‘¡Papa, ven acá!’ Y él me hizo caso, llegó hasta la reja y hablamos”, narró la mujer a El Heraldo.

Según su testimonio, el joven, cuya identidad aún no ha sido establecida, le dijo que estaba “viendo a ver si pasaba”. Garavito le insistió en que desistiera de la idea, explicándole que el caudal era demasiado peligroso y que lo mejor era tomar otra ruta. “Le dije que por ahí no podía pasar, que ese arroyo era muy fuerte y peligroso… Que mejor se fuera por la Murillo, que caminara un poquito más, porque por ahí era más seguro”, recordó.



La mujer pensó que el joven había seguido su consejo cuando lo vio alejarse, pero poco después se dio cuenta de que había regresado al mismo punto. “Yo confié en que él iba a coger la Murillo, no pensé que se iba a quedar ahí pensando otra vez en tirarse, pero eso fue lo que hizo”, lamentó. De acuerdo con la descripción que entregó al diario citado, el joven era “moreno, alto, alto”, de unos 20 años de edad. “Tenía el cabello crespo con trencitas, un tatuaje aquí y otro del otro lado… Llevaba una bolsita de crispetas en la mano y el pantalón era largo”, señaló.

Otra vecina, Mercedes González, también presenció la escena y contó que, al notar las intenciones del joven, se puso a orar. “Siempre estoy pendiente del arroyo porque cuando se crece se pasa para acá y se inunda todo esto… Yo estaba mirando y vi al muchacho, entonces le dije a mi hijo: ‘Papi, ese muchacho se quiere como tirar, porque se está metiendo por ahí y puede hacerlo por la mitad o por acá’”, explicó la mujer a El Heraldo.

Tras confirmarse la desaparición, la Oficina de Gestión del Riesgo de Soledad activó un operativo de búsqueda en coordinación con organismos de socorro. El coordinador de la dependencia, Alexis Rodríguez, informó al medio local que se desplegaron unidades del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y el grupo PONALSAR de la Policía Nacional. “Hemos destinado a la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres (PONALSAR), Cuerpo de Bomberos de Soledad y la Defensa Civil para que hagan un peinado en varios sectores del municipio donde potencialmente podría estar el cuerpo”, explicó Rodríguez.

El funcionario indicó que, de acuerdo con la experiencia en otros casos similares, el cuerpo podría encontrarse en el caño de Soledad, ubicado en el barrio Siete de Agosto. “El cuerpo podría estar en el caño de Soledad, que está ubicado en el barrio Siete de Agosto, que es donde la mayoría de las veces acaban los cuerpos”, señaló. Hasta el momento, las autoridades no han reportado el hallazgo.

El video del momento en que el joven se lanza al arroyo El Salao fue grabado por una mujer que, mientras registraba la creciente del caudal, imploraba entre oraciones que él desistiera de su intento. En las imágenes se observa al hombre en actitud pensativa antes de arrojarse, mientras la persona que graba pide entre súplicas que Dios lo proteja. Segundos después, el joven es arrastrado por la corriente y desaparece de la vista de los vecinos, que gritan desesperados al no poder auxiliarlo. Desde la mañana del martes, unidades del Cuerpo de Bomberos de Soledad, junto con la Defensa Civil y habitantes del sector, recorren las zonas cercanas al punto donde el joven fue visto por última vez. Aunque hasta el momento no se ha interpuesto una denuncia formal por desaparición, los organismos de socorro decidieron iniciar la búsqueda.