Violento robo en Caquetá: ladrón atacó a una estudiante de colegio y le quitó sus pertenencias

Violento robo en Caquetá: ladrón atacó a una estudiante de colegio y le quitó sus pertenencias

El asalto fue captado por cámaras de seguridad. Hay alerta en el departamento ante el aumento de estos actos delincuenciales.

Robo en Florencia, Caquetá
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 28, 2021 03:44 p. m.

De los asaltos que se han presentado en varios municipios del Caquetá no se salvan ni los estudiantes. Un ejemplo de esta problemática es una adolescente que fue víctima de un violento robo en San Vicente del Caguán.

Una cámara de seguridad captó el momento en que la menor fue abordada por un sujeto que la amenazó y forcejeó con ella para despojarla de sus pertenencias. Una vez comete el delito, el sujeto emprende la huida corriendo.

A este violento robo se suma un enfrentamiento de las autoridades contra tres delincuentes. Ocurrió justamente cuando los uniformados adelantaban labores para contrarrestar el crimen.

“Cuando vieron que la Policía, la Sijín y el Ejército se acercan, un sujeto de estos dispara contra nuestra fuerza pública. La Policía reacciona, impacta a un delincuente, captura a otro delincuente y un delincuente logró huir”, señaló Julián Perdomo, alcalde de San Vicente del Caguán.

De otro lado, en Florencia, capital del Caquetá, decenas de robos quedan registrados a diario en las cámaras de seguridad. Los más afectados son los motociclistas.

“El robo se presenta entre las 5 y las 6 a. m. en el barrio El Cóndor. Cuando mi madre sale del establecimiento se da cuenta de que la motocicleta no está y, al ver el registro de las cámaras, se percata que el sujeto aprovechó la oscuridad en la zona para robarse la motocicleta y también el poco flujo de personas a esa hora”, dijo, por ejemplo, Sammy Prada, víctima de este caso de robo.

Las autoridades anunciaron la implementación de medidas y pagos de recompensas para capturar a los delincuentes.

Para garantizar la seguridad de los habitantes de esta zona del país, la Policía, en conjunto con el Ejército, dispondrá de patrullas que recorrerán las calles.

