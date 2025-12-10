VIDEO| Indignación por golpiza a agente de Tránsito en Cali tras imponerle comparendo a motocilista

Un nuevo episodio de indignación e intolerancia se registró durante la noche del pasado martes 9 de diciembre en la ciudad de Cali luego de que un motociclista atacara violentamente a un agente de tránsito. El incidente fue grabado por una persona que transitaba por la zona y logró captar la agresión del individuo desde, al parecer, un autobús de servicio público. El hombre violento se mantuvo con casco durante todo su indignante ataque.

En un video reciente, publicado a través de redes sociales, se puede identificar el rostro del agente que fue atacado, así como también la motocicleta en la que se transportaba el atacante. Las placas de esta motocicleta son XRT-33F y, por ahora, se conoce que el responsable de tales actos fue llevado a una estación policial, mientras que el agente de tránsito tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, desde donde se recupera de las heridas provocadas.

La grabación es aterradora: en ella se puede evidenciar cómo el agresor, vestido con una chaqueta negra con líneas blancas y un pantalon tipo jean, empieza a golpear en reiteradas ocasiones al agente de tránsito, quien tras lo fuertes impactos cayó prácticamente desplomado contra el suelo. Pese a que en el video no se evidencian respuestas violentas por parte de este representante de la autoridad, el agresor continuó golpeándolo mientras este yacía tenido en el suelo.



Debido a la gravedad de los hechos, otro compañero del agente de Tránsito corrió hacia el punto en el que se presentaba el acto violento e intervino para detenerlo, a lo que el agresor se alejó y empezó a comunicarse con otra persona que se encontraba allí en el lugar de los hechos.



Otra vez en Cali: un agente de tránsito fue brutalmente golpeado por impedir que motociclistas pasaran por el Bulevar del Río. El agresor enfrenta cargos por ataque a servidor público y podría ir preso. La intolerancia no puede seguir ganándole a la autoridad.@MovilidadCali pic.twitter.com/xf7Bv0ZLiy — Roberto Ortiz (@robertoortizu) December 10, 2025

¿Por qué se habría originado la golpiza?

Noticias Caracol conoció que este vehículo, durante la noche del pasado 9 de diciembre, fue multado en la Comuna 4 del norte de Cali, más exactamente en la calle 44 con carrera Quinta, a las 7:50 de la noche aproximadamente. La amonestación es tipo C14, la cual es impuesta, según el Código Nacional de Tránsito, a aquellos conductores que lleguen a "transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente". Este tipo de infracción, aparte de la parte económica, también ocasiona la respectiva inmovilización del vehículo implicado.

Este no es el primer caso de violencia contra agentes de Tránsito que se presenta en Cali; de hecho, esta situación se ha convertido en una problemática recurrente dentro de la capital vallecaucana, llegando hasta el punto de provocar muertes de funcionarios. Tal fue el caso de Eduardo Castillo Giraldo, uniformado de Tránsito de la misma ciudad que falleció hace varios meses luego de haber sido embestido por un motociclista que, al intentar evadir un puesto de control, chocó al sujeto y lo dejó gravemente herido.

Al día de hoy, y acorde con cifras reveladas por la Secretaría de Tránsito de Cali, en la capital del Valle del Cauca se han presentado más de 70 agresiones a los agentes de esta institución por hacer su respectivo trabajo. Las autoridades, derivado de lo anterior, han hecho un reiterado llamado a la ciudadanía, la cual tiene la obligación de cumplir y asumir el compromiso con las normas de tránsito para evitar accidentes.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO