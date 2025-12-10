En vivo
Presuntos implicados en intento de robo a joyería de Bucaramanga fueron llevados a la cárcel

Presuntos implicados en intento de robo a joyería de Bucaramanga fueron llevados a la cárcel

Las personas ya se encuentran puestas a disposición de las autoridades competentes, y se encuentran aseguradas en establecimiento carcelario mientras avanza el respectivo proceso judicial.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 10 de dic, 2025
Capturados por la Fiscalía
Los sujetos ya se encuentran puestos a disposición de las autoridades. -
Foto: Fiscalía General de la Nación.

