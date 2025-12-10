Presuntos implicados en intento de robo a joyería de Bucaramanga fueron llevados a la cárcel

Tras el fallido asalto a una joyería ubicada en un reconocido centro comercial de Bucaramanga, un hecho que desencadenó un intercambio de disparos y terminó con la trágica muerte del intendente jefe de la Policía Nacional, Fredy Francisco Leal Briceño, la Fiscalía General de la Nación ha logrado la judicialización de cinco personas presuntamente implicadas en la acción delictiva.

Los sujetos, identificados como Adrianis Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lanches, Karina Michellys Criado Pumarejo, Orlando José Cabrera Méndez y Jhony José Rodríguez Castillo, fueron presentados ante un juez de control de garantías.



Imputación de graves delitos

Un fiscal de la Seccional Santander les imputó cargos por varios delitos que revisten especial gravedad, todos ellos agravados:



Homicidio: en relación con la muerte del Intendente Leal Briceño.

Hurto calificado en grado de tentativa: por el intento de apoderamiento de las joyas.

Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Aunque los procesados optaron por no aceptar los cargos durante las audiencias concentradas, la autoridad judicial determinó que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario, mientras avanza el proceso.



Detalles del trágico acontecimiento

Los lamentables hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 29 de noviembre, cuando un grupo de individuos ingresó al establecimiento comercial y, al parecer, intimidó con armas de fuego a las empleadas del lugar con la intención de sustraer las mercancías.

Alertados por la situación, uniformados de la Policía acudieron rápidamente. En el momento en que los presuntos asaltantes intentaban huir con el botín, se produjo un enfrentamiento armado que logró frustrar la fuga. En medio de esta confrontación, el intendente Fredy Francisco Leal Briceño fue impactado por un proyectil. A pesar de los esfuerzos, el uniformado que intentó impedir el hurto falleció a causa de la gravedad de sus heridas.



Como parte de la investigación y las capturas, se reveló un hecho adicional que ha generado controversia. Recientemente, también fue judicializado el subintendente de la Policía Nacional, Richard José Sierra Bravo, quien presuntamente habría actuado como colaborador de la estructura criminal. Las pesquisas indican que Sierra Bravo se encargó de realizar tareas de vigilancia y de alertar a los demás miembros del grupo delincuencial para facilitar la ejecución del robo.



Así fue el intento de robo en lujosa joyería de Bucaramanga

La tarde del 29 de noviembre se tiñó de pánico en el concurrido centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga. Lo que parecía ser una jornada normal de compras se transformó en una escena de guerra cuando un grupo de delincuentes irrumpió, armado, con el único objetivo de tomar por asalto una prestigiosa joyería.



El golpe se frustró en cuestión de segundos gracias a la rápida reacción del personal de seguridad. Un testigo de los hechos relató a Noticias Caracol el momento crucial: “había unos escoltas, y alcanzaron a accionar primero, entonces no pudieron hacer el hurto”. La acción inmediata de los vigilantes desató un violento intercambio de disparos que quedó registrado en videos grabados por los visitantes, los cuales circularon de inmediato en redes sociales.

En medio de la confusión y la lluvia de balas, el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, investigador de la Sijín que se encontraba fuera de servicio, intentó detener el robo. Su valentía le costó la vida: fue impactado por los disparos. Aunque fue trasladado de urgencia a la Clínica Bucaramanga, la gravedad de las heridas que sufrió en el hombro y el tórax provocó su lamentable fallecimiento minutos después.

La respuesta de las autoridades fue contundente. La Policía logró neutralizar a uno de los asaltantes y capturar a cinco más. Dos de ellos fueron trasladados heridos al Hospital Universitario de Santander. Las investigaciones preliminares sugieren que este grupo, proveniente de Barranquilla, había realizado labores de seguimiento previas al negocio para planear el atraco.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO