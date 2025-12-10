En vivo
Hombre fue apuñalado tras pedir que no quemaran pólvora cerca de su casa durante Día de las Velitas

Hombre fue apuñalado tras pedir que no quemaran pólvora cerca de su casa durante Día de las Velitas

El hecho se dio en el municipio de La Ceja, Antioquia, según reportaron varios medios locales. El responsable habría huido del lugar tras cometer el crimen.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 10 de dic, 2025
La víctima fue identificada como Jhony Alejandro Quirama Gaviria.
Redes sociales

