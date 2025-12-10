Hombre fue apuñalado tras pedir que no quemaran pólvora cerca de su casa durante Día de las Velitas

Un hombre fue asesinado en el municipio de La Ceja, departamento de Antioquia, después de pedirle en varias ocasiones a un grupo de personas que dejaran de quemar voladores y activar otros artefactos de pólvora. El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 8 de diciembre tras la celebración del Día de las Velitas el día anterior.

"Queremos informarles que en la noche anterior y la madrugada del día de hoy (8 de diciembre) realizamos controles y registros permanentes en compañía de nuestra Policía Nacional, de nuestro Ejército Nacional a través de las tropas del Batallón Juan del Corral en diferentes sectores de nuestro municipio. Sin embargo, lamentamos un hecho de intolerancia ocurrido en la madrugada", dijo Geovany Henao Gallego, secretario de Gobierno del municipio antioqueño.



El funcionario aseguró que rechazaban "de manera contundente este acto violento y reiteramos que la violencia jamás será el camino para resolver nuestros conflictos. Invitamos a la comunidad a resolver de manera pacífica los conflictos y seguir construyendo un territorio donde la vida sea lo más importante. Acompañamos a la familia de la víctima en estos momentos tan difíciles".



¿Qué se sabe del caso?

La víctima del hecho fue identificada como Jhony Alejandro Quirama Gaviria, de 40 años. El hombre, según recogen varios medios locales, se encontraba en el barrio El Concejo de La Ceja junto a su familia. Sobre la 1:30 de la mañana del lunes, Quirama Gaviria recibió una puñalada en la cabeza tras pedir que detuvieran la utilización de pólvora y otros elementos explosivos.

Un reporte policial, citado por El Colombiano, indica que la víctima salió una primera vez y pidió que quemaran elementos lejos de su propiedad. Una mujer, al parecer, resultó lesionada por uno de los artefactos que estaban quemando. Quimara Gaviria hizo el reclamo y fue cuando un hombre lo atacó con un cuchillo. Tras causarle la muerte, el agresor huyó del sitio. Las autoridades de Antioquia ya lo tendrían identificado y se encuentran en su búsqueda en el área del municipio y de otros centros urbanos aledaños del departamento.

Mujeres protagonizaron riña en pleno concierto del Grupo Firme en Bogotá

El viernes 5 de diciembre se llevó a cabo la primera fecha del Órale Wey Fest, con la participación de Grupo Firme, Gabito Ballesteros, El Mimoso, Yeison Jiménez, Majo Aguilar, entre otros. Durante la noche, se registró un altercado entre varias mujeres que atendían el evento musical.

En el concierto realizado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la confrontación en medio del público llamó la atención de los asistentes. Los hechos quedaron registrados en un video que se ha viralizado en redes sociales con rapidez. En las imágenes se observa cómo varias mujeres se agreden con manotazos y jalones de cabello, mientras algunas personas intentan separarlas. Otros asistentes optaron por grabar el incidente.

El video que circula en redes sociales ha desatado una ola de comentarios y debates sobre la conducta de las involucradas y la necesidad de reforzar la seguridad en este tipo de eventos. Por ahora, se desconoce si hubo o no intervención de las autoridades. “Qué pena ajena, pero así es que se terminan esos conciertos”, “Cosas que nunca pasan en un evento de techno”, “Esos eventos siempre terminan en pelea”, se lee en algunos de los comentarios entre los internautas. El incidente se suma a otros episodios de desorden reportados en grandes conciertos del país, lo que ha reavivado la discusión sobre el comportamiento del público y las medidas de seguridad.