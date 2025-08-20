A qué se enfrentan operadores turísticos de Tierra Bomba tras retener pareja mexicana por dinero

Las autoridades de Cartagena, capital del departamento de Bolívar, identificaron a los dos operadores turísticos señalados de retener y extorsionar a dos turistas mexicanos en pleno mar, el pasado viernes 15 de agosto, cuando la pareja regresaba de una visita a Tierra Bomba.

Aunque los hombres devolvieron el excedente del dinero que habrían exigido de manera ilegal a los extranjeros, ahora enfrentan un proceso en la Fiscalía General de la Nación y sanciones.



¿Cómo se produjo el presunto secuestro y extorsión en Tierra Bomba?

De acuerdo con la denuncia de la pareja de mexicanos, los operadores turísticos la abordaron, le ofrecieron un paseo a la isla de Tierra Bomba y de regreso hacia Cartagena, en pleno mar, detuvieron la embarcación y la obligaron a hacer una transacción por 1.800.000 pesos.

Agregaron que en la embarcación había una mujer que fue la que presuntamente entregó el datáfono para realizar la transacción.

Tras ser identificados los dos operadores de Tierra Bomba, Bruno Hernández, secretario del Interior de Cartagena, manifestó que no podía “permitir que un turista de manera desesperada se baje de una lancha, salga corriendo y diga que lo secuestraron. ¡Secuestro! Uno de los delitos más graves que hay en Colombia y creo que en el mundo entero. Secuestro, de eso estamos hablando hoy, de un supuesto secuestro, que yo la verdad hoy, y que obviamente es la Fiscalía la que define si hubo secuestro o no, pero que hoy ustedes están en un problema grave”.

“La versión que tengo yo es que a ellos los llevaron a la mitad del mar, les apagaron los motores y les exigieron el pago de unas prebendas, que ya ustedes sabrán que fue. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una transacción que se realizó, que se hizo efectiva y que partiendo de allí, pues las cosas no están bien, independientemente si hubo sobrecostos o no hubo sobrecostos, pero la forma de cobrar, de llevarse a una pareja a la mitad de la nada y apagarle los motores de una lancha, eso no lo podemos permitir”, añadió.

El reclamo del funcionario se dio en medio de una mesa de trabajo y de diálogo entre la Secretaría de Turismo, la Secretaría del Interior y del Consejo Comunitario de Tierra Bomba, que, en cabeza de Mirla Aarón, devolvieron el excedente de lo pagado por los turistas mexicanos, una suma de 800.000 pesos.

“Haciéndole una devolución de parte del gasto que la señora o que la pareja mexicana hizo en la isla de Tierra Bomba. Pero lo que sí queremos es pedirles disculpas, que no sientan que ese es el turismo de Cartagena, que no sientan que ese es el turismo de Tierra Bomba. Estamos dando la cara junto con la administración distrital para que estas situaciones no se repitan”, expresó Mirla.



¿Operadores de Tierra Bomba enfrentarán cargos?

La Dimar estudiará los papeles y la procedencia de la embarcación en la que fueron trasladados los turistas, así como la Supertintendencia de Industria y Comercio. Por su parte, Teremar Londoño, secretaria de Turismo de Cartagena, indicó que “los visitantes ya interpusieron su denuncia formal ante la Fiscalía, con el fin de que se adelanten las investigaciones para tomar las acciones legales pertinentes”.

Los señalados de este cobro excesivo siguen vinculados al caso, a la espera de lo que decida la Fiscalía General de la Nación.

No es la primera vez que denuncian un caso de estafa a turistas en Cartagena. En noviembre de 2024, a un grupo de turistas estadounidenses le cobraron 600.000 pesos por un paseo en coche, que en ese momento tenía un costo de 50.000 pesos. En ese caso, la operadora también devolvió el dinero.

