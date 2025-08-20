En medio de una riña, asesinan a familiar de Jefferson Lerma, jugador de la Selección Colombia

Un familiar de Jefferson Lerma, jugador de la Selección Colombia y del Crystal Palace, fue asesinado en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La víctima fatal, que según información preliminar era primo del futbolista, fue identificada como José Luis Sinisterra Moreno, de 35 años, quien falleció luego de recibir un disparo, al parecer, en medio de una discusión, según informaron las autoridades.



¿Cómo se produjo la muerte del familiar de Jefferson Lerma?

Aunque no está claro por qué inició la riña, inicialmente se dice que la persona asesinada estaba intentando evitar que agredieran a otro hombre.

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía del Valle del Cauca, informó que “los hechos se presentaron en medio de una discusión entre la víctima y el hoy capturado, la cual derivó en un forcejeo. Durante el altercado, el detenido accionó un arma de fuego contra la humanidad de la víctima, ocasionándole la muerte”.

Publicidad

El familiar de Jefferson Lerma habría recibido un disparo en la cabeza.

“En el procedimiento se logró la incautación de un arma calibre 9 milímetros marca Córdova, un proveedor para la misma con tres cartuchos sin accionar y vainillas en el lugar de los hechos”, detalló el oficial.

Publicidad

Tras el homicidio de José Luis Sinisterra Moreno, se adelantó un consejo de seguridad en El Cerrito.

Hasta el momento, el jugador de la Selección Colombia no se ha pronunciado por la muerte de su allegado, que sigue siendo materia de investigación.

Noticia en desarrollo.