“Abastecimiento de gas en Colombia está asegurado”: minminas al cuestionar alza en la tarifa

El ministro de Minas, Andrés Camacho, habló con Noticias Caracol sobre el anuncio de Vanti sobre el alza hasta en un 36% de la tarifa del gas natural en algunas regiones de Colombia porque en la nación “se puede comprar, pero no se puede usar, o simplemente no fueron ofrecidos”, es decir, “no están disponibles para la demanda”, de acuerdo con lo expresado a este mismo medio por John Jairo Contreras, vicepresidente de grandes clientes de la empresa que habló del incremento.

(Lea también: Aumento de gas natural en Colombia: ¿en cuáles ciudades subirá la tarifa del servicio? )

“El gas ya está disponible”, según el ministro Camacho

“El abastecimiento de gas en el país está asegurado y garantizado para todo este año 2025”, aseguró el alto funcionario al cuestionar el incremento en el precio del gas natural.

Según él, el servicio de gas “está cubierto en 2025, estamos trabajando para garantizar el cubrimiento de 2026 y que tengamos cubierto el abastecimiento todos los años”.

Recordó que en 2024, “algunos agentes señalaban que íbamos a tener un problema de desabastecimiento”, pero “no tenemos un problema de desabastecimiento” ni en “la manera en que se compra y se vende el energético, y no hay argumentación de algunos agentes para que se presenten estos incrementos del 36%”.

Publicidad

Por eso, indicó que el Gobierno nacional está verificando “que no se estén presentando problemas de especulación y reventa. Nuestro objetivo es que rápidamente este tipo de situaciones quede simplemente como un anuncio y que no se conviertan en algo efectivo en las facturas”.

Recordó que este jueves 6 de febrero, Ecopetrol dijo “que hay gas disponible, más económico y que no debería llevar a incrementos que algunos agentes están anunciando”.

Bogotá sería una de las ciudades donde la tarifa de gas subiría más - FABIAN SOMMER/dpa Picture-Alliance via AFP

Publicidad

Así mismo, manifestó no entender por qué subirá tanto la tarifa del gas, pues “el consumo de gas día puede ser unos 1.000 Gigas BTU y el gas importado es de 38 Gigas BTU, menos del 4% de la demanda nacional, por lo cual no debería haber argumento para que, usando ese gas importado, se llegue a esos incrementos”.

(Lea también: TPLGas anuncia importación de gas natural al país; Naturgas había advertido riesgo de insuficiencia )

Es por ello que están esperando respuesta de “por qué algunos agentes contrataron un gas más caro sin esperar que Ecopetrol pudiera entregarles un gas económico”.

Respecto a ese particular, el funcionario de Vanti le dijo a Blu Radio que lo que expresó el ministro de Minas “es que hay recursos nacionales para atender la demanda”, pero “la realidad comercial es que de esas fuentes disponibles son contratos interrumpibles que no sirven para atender la demanda porque no hay certeza de continuidad o no están interconectados al sistema nacional de transporte, por tanto, se puede comprar, pero no se puede usar, o simplemente no fueron ofrecidos”, es decir, “no están disponibles para la demanda”.