Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP Y PUTIN
DIEGO CADENA
AVIONETA EN MEDELLÍN
ALFREDO SAADE
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados último sorteo de la Lotería de Boyacá, 16 de agosto de 2025: los números ganadores

Resultados último sorteo de la Lotería de Boyacá, 16 de agosto de 2025: los números ganadores

Consulte EN VIVO si es el ganador del premio mayor. En caso de serlo, es fundamental conservar el billete en perfecto estado.

Resultados de Lotería de Boyacá
Resultados de Lotería de Boyacá
ARCHIVO- GETTY IMAGES
Por: Angélica Yelithssa Morales C.
|
Actualizado: agosto 16, 2025 10:41 p. m.

Este sábado, 16 de agosto, se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más emblemáticos del país. Con una larga trayectoria que respalda su credibilidad, esta edición representa una nueva oportunidad para quienes participan con la esperanza de obtener alguno de los premios establecidos. La transmisión del evento se realizará en directo a través de los medios oficiales, permitiendo a los interesados conocer los resultados de manera inmediata y transparente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Este sábado se llevará a cabo el sorteo número 4585 de la Lotería de Boyacá. La transmisión oficial está a cargo de Canal Trece y se podrá seguir en vivo también a través de las plataformas digitales de la entidad, como Facebook Live y YouTube. La jornada coincide con otros eventos de apuestas, como los sorteos de Baloto, Revancha y la Lotería del Cauca.

¿Cómo puedo jugar la Lotería de Boyacá?

Para participar en el sorteo, los interesados deben adquirir un billete cuyo valor es de $20.000, dividido en cuatro fracciones de $5.000 cada una. Estos pueden comprarse en puntos de venta autorizados o a través de las plataformas digitales Loti y LottiRed. En el caso de billetes físicos, es fundamental conservarlos en buen estado, ya que su deterioro o pérdida impide hacer efectivo cualquier premio.

Últimas Noticias

  1. Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 21 de julio de 2025: los números ganadores
    Getty Images/ Pixabay/ Baloto

    Resultados de Baloto y Revancha, sorteo del 16 agosto de 2025: los números ganadores

  2. Resultados de Lotería del Cauca, último sorteo del sábado 19 de julio: conozca los números ganadores
    Imagen de referencia.
    Getty Images/Lotería del Cauca

    Resultados último sorteo de la Lotería del Cauca: los números ganadores del 16 de agosto de 2025

Si deseo adquirirlos de forma presencial lo puede hacer en los siguientes puntos:

  • Baloto
  • Gana
  • Máquinas Sipaga
  • Paga Todo (en Bogotá)
  • Red JER (en Boyacá y Amazonas)
  • Puntos Codesa (en Cali)
  • Locales de la cadena La 14

Por otra parte, en el caso de querer comprarlos desde la comodidad de su casa, lo único que debe hacer es seguir estos pasos:

  1. Ingresar al portal oficial de la Lotería de Boyacá.
  2. Seleccionar una de las plataformas habilitadas.
  3. Elegir el número y la serie de preferencia o dejar que el sistema lo escoja por usted.
  4. Indicar la cantidad de fracciones que se desea adquirir.
  5. Completar el pago utilizando los métodos disponibles en la plataforma elegida.

Según lo dispuesto por la Corte Constitucional, los ganadores disponen de un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez vencido este término, el derecho al cobro queda extinguido.

Resultados del sorteo de la Lotería de Boyacá, sábado 16 de agosto de 2025

Vea EN VIVO la trasmisión del sorteo

Publicidad

De acuerdo con la transmisión, este fue el número ganador del premio mayor:

  • Números ganadores: 0904
  • Serie: 345

Premios adicionales de la Lotería de Boyacá

Este sábado, la Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de $15.000 millones, posicionándose como una de las opciones más destacadas dentro del mercado de juegos de azar en Colombia. Además del premio principal, el sorteo contempla una variedad de recompensas adicionales que incrementan las oportunidades de obtener ganancias. Entre estos se encuentran los premios especiales denominados Fortuna, Alegría, Ilusión y Esperanza. Estos se distribuyen de la siguiente manera:

  • Premio mayor: $15.000 millones
  • Premio Fortuna: $1.000 millones
  • Premio Alegría: $3.400 millones
  • Premio Ilusión: $200 millones
  • Premio Esperanza: $100 millones
  • Premio Boyalotto
  • Bonos consumibles de $20 millones, $1 millón y $100 mil

Esta diversidad de premios permite que no solo el premio mayor acapare la atención. Muchos participantes depositan su expectativa en las recompensas secundarias, que también representan montos considerables y elevan el atractivo general del sorteo.
Angélica Yelithssa Morales C.
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías