Resultados último sorteo de la Lotería de Boyacá, 16 de agosto de 2025: los números ganadores

Este sábado, 16 de agosto, se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más emblemáticos del país. Con una larga trayectoria que respalda su credibilidad, esta edición representa una nueva oportunidad para quienes participan con la esperanza de obtener alguno de los premios establecidos. La transmisión del evento se realizará en directo a través de los medios oficiales, permitiendo a los interesados conocer los resultados de manera inmediata y transparente.

Este sábado se llevará a cabo el sorteo número 4585 de la Lotería de Boyacá. La transmisión oficial está a cargo de Canal Trece y se podrá seguir en vivo también a través de las plataformas digitales de la entidad, como Facebook Live y YouTube. La jornada coincide con otros eventos de apuestas, como los sorteos de Baloto, Revancha y la Lotería del Cauca.



¿Cómo puedo jugar la Lotería de Boyacá?

Para participar en el sorteo, los interesados deben adquirir un billete cuyo valor es de $20.000, dividido en cuatro fracciones de $5.000 cada una. Estos pueden comprarse en puntos de venta autorizados o a través de las plataformas digitales Loti y LottiRed. En el caso de billetes físicos, es fundamental conservarlos en buen estado, ya que su deterioro o pérdida impide hacer efectivo cualquier premio.

Si deseo adquirirlos de forma presencial lo puede hacer en los siguientes puntos:



Baloto

Gana

Máquinas Sipaga

Paga Todo (en Bogotá)

Red JER (en Boyacá y Amazonas)

Puntos Codesa (en Cali)

Locales de la cadena La 14

Por otra parte, en el caso de querer comprarlos desde la comodidad de su casa, lo único que debe hacer es seguir estos pasos:



Ingresar al portal oficial de la Lotería de Boyacá. Seleccionar una de las plataformas habilitadas. Elegir el número y la serie de preferencia o dejar que el sistema lo escoja por usted. Indicar la cantidad de fracciones que se desea adquirir. Completar el pago utilizando los métodos disponibles en la plataforma elegida.

Según lo dispuesto por la Corte Constitucional, los ganadores disponen de un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez vencido este término, el derecho al cobro queda extinguido.



Resultados del sorteo de la Lotería de Boyacá, sábado 16 de agosto de 2025

Vea EN VIVO la trasmisión del sorteo

De acuerdo con la transmisión, este fue el número ganador del premio mayor:



Números ganadores: 0904

0904 Serie: 345

Premios adicionales de la Lotería de Boyacá

Este sábado, la Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de $15.000 millones, posicionándose como una de las opciones más destacadas dentro del mercado de juegos de azar en Colombia. Además del premio principal, el sorteo contempla una variedad de recompensas adicionales que incrementan las oportunidades de obtener ganancias. Entre estos se encuentran los premios especiales denominados Fortuna, Alegría, Ilusión y Esperanza. Estos se distribuyen de la siguiente manera:

Premio mayor: $15.000 millones

$15.000 millones Premio Fortuna: $1.000 millones

$1.000 millones Premio Alegría: $3.400 millones

$3.400 millones Premio Ilusión: $200 millones

$200 millones Premio Esperanza: $100 millones

$100 millones Premio Boyalotto

Bonos consumibles de $20 millones, $1 millón y $100 mil

Esta diversidad de premios permite que no solo el premio mayor acapare la atención. Muchos participantes depositan su expectativa en las recompensas secundarias, que también representan montos considerables y elevan el atractivo general del sorteo.

