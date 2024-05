Advierten incremento en las tarifas de energía en Colombia: ¿de cuánto sería?

Las tarifas de energía en Colombia tendrían un incremento del 3% sobre los consumos de mayo, según advirtió el gremio de las generadoras térmicas. ¿Por qué se daría este reajuste y cuál sería su impacto en el bolsillo de los colombianos?

Cabe recordar que el problema viene desde la época del fenómeno de El Niño, que se complicó bastante durante los primeros meses del 2024.

Hoy el gremio de las generadoras térmicas hizo los cálculos y advirtió el alza. Se debe tener en cuenta que, cuando los embalses entraron en niveles bajos, las generadoras térmicas empezaron a respaldar el suministro de ese servicio.

“Toda esta generación se va a pagar por restricciones, se va a asumir por restricciones. Yo como usuario, si tengo un contrato de largo plazo, pues la bolsa no me pegaba, solamente me pesaba un 5% en el total de la tarifa, pero, cuando me dicen que la generación térmica va por restricciones, es más o menos un efecto de 35 o 50 pesos dependiendo de los usuarios”, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló de las cuentas que hizo Castañeda y aseguró que el país ya habría pasado el fenómeno de El Niño y que la energía hidráulica estaría funcionando con normalidad.

“Las térmicas, seguramente, estarían haciendo un cálculo con respecto a los costos en los que tuvieron que incurrir en el periodo en el que fueron las que complementaron el sistema. Hoy las térmicas pueden empezar a producir la misma energía”, aclaró Bonilla.

