Sena abrió 30 mil vacantes de empleo en Colombia y en el extranjero: algunas no piden experiencia

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a través de la Agencia Pública de Empleo (APE), abrió una nueva convocatoria con más de 30 mil vacantes disponibles en diferentes regiones del país y en el extranjero. De estas, más de 5 mil no requieren experiencia laboral previa, lo que, según el Sena, podría ser una alternativa de acceso al mercado laboral para personas que buscan su primer empleo. Los perfiles más solicitados en esta convocatoria incluyen vendedores, auxiliares contables, conductores, técnicos en electricidad, asesores comerciales y obreros de construcción.

"Estas vacantes son una oportunidad real para miles de personas, especialmente para quienes buscan su primera experiencia laboral o desean proyectar su carrera en el extranjero. Los interesados pueden postularse a través del aplicativo en la página: ape.sena.edu.co o acudir a cualquiera de las más de 100 oficinas del Sena en el país. El proceso es gratuito y sin intermediarios", indicó Hernán Rodríguez, coordinador nacional (e) de la Agencia Pública de Empleo del Sena.



Sena lanzó más de 30 mil vacantes de empleo en Colombia y en el extranjero

Empleos del Sena en Colombia

Según datos de la APE del Sena, Bogotá concentra el mayor número de oportunidades con cerca de 13 mil vacantes. Le siguen Antioquia con 4 mil, Cundinamarca con 3 mil y Valle del Cauca con 2 mil. Estas ocupaciones responden a la demanda en sectores como comercio, transporte, servicios y construcción, que históricamente han absorbido una parte importante de la mano de obra en el país, según indicó el Sena en un comunicado en el que dio a conocer todas las vacantes disponibles.

Además, la Agencia Pública de Empleo del Sena señaló que el proceso de postulación se puede realizar de manera virtual en el portal oficial de la APE, o de forma presencial en cualquiera de las más de 100 oficinas con las que cuenta el Sena en diferentes regiones. Interesados deben tener en cuenta que el trámite es gratuito y no requiere intermediarios, por lo que la entidad recomienda desconfiar de personas que ofrecen este tipo de servicios de empleo con costos de por medio y aconseja informarse únicamente por los medios oficiales de la entidad.



Empleos del Sena en el extranjero

La convocatoria también contempla plazas de empleo en el extranjero, con especial énfasis en Canadá y Alemania.



Canadá: se ofertan 60 vacantes para ensambladores de aeronaves. Estas posiciones cuentan con salarios aproximados de $13 millones mensuales. Para aplicar, los interesados deben acreditar 60 meses de experiencia y contar con un nivel de inglés B1.

se ofertan 60 vacantes para ensambladores de aeronaves. Estas posiciones cuentan con salarios aproximados de Para aplicar, los interesados deben acreditar 60 meses de experiencia y contar con un nivel de inglés B1. Alemania: se encuentran abiertas 100 vacantes para enfermeros, 15 para instrumentadores quirúrgicos y 15 para profesores de preescolar. Los sueldos oscilan entre $11.7 y 15 millones. En algunos casos, no se requiere dominio de otro idioma, lo que facilita el acceso de profesionales colombianos que deseen trabajar en ese país europeo.

Según confirmó la entidad en un comunicado, en lo que va corrido de 2025 la Agencia Pública de Empleo ha facilitado la vinculación de más de 383 mil personas a diferentes puestos de trabajo. De ese total, más de 1.800 han sido ubicaciones en el exterior. Asimismo, cerca de 900 mil ciudadanos han recibido orientación en temas de empleabilidad, lo que incluye acompañamiento en la construcción de hojas de vida, preparación para entrevistas y fortalecimiento de competencias laborales.



¿Cómo inscribirse a ofertas de empleo en el Sena?

El proceso para aplicar a las vacantes disponibles a través de la Agencia Pública de Empleo del Sena es completamente gratuito y puede realizarse tanto en línea como de manera presencial.



En primer lugar, los interesados deben ingresar al portal oficial ape.sena.edu.co y crear un usuario. Si ya cuentan con registro, es importante actualizar la información personal, académica y laboral en el perfil.

Una vez registrado, el usuario puede acceder al buscador de ofertas, filtrar por región, área ocupacional, nivel de experiencia o país, y seleccionar la vacante de interés.

En caso de que sea para ofertas laborales en el exterior, debe ubicarse en la página principal de la Agencia Pública de Empleo y seleccionar la sección que dice "De Colombia para el mundo".

Tras identificar la oferta adecuada, el aspirante puede aplicar directamente desde el sistema. Allí quedará registrada la hoja de vida para ser considerada por el empleador.

Quienes prefieran apoyo directo pueden acudir a cualquiera de las más de 100 oficinas del Sena en el país. En estos puntos, orientadores laborales de la Agencia Pública de Empleo brindan acompañamiento en la inscripción y en el proceso de aplicación. Recuerde que cualquier solicitud económica por parte de terceros debe ser reportada de inmediato a la entidad, pues todo proceso con el Sena es gratuito y sin intermediarios.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co