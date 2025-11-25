En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SANTIAGO URIBE
LLUVIAS EN BOGOTÁ
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Alivios tributarios que ofrecen hasta el 97% de descuento: así puede acceder a los beneficios

Alivios tributarios que ofrecen hasta el 97% de descuento: así puede acceder a los beneficios

El beneficio promete ser un "regalo de navidad" para quienes aspiran tener un respiro financiero durante la temporada de fin de año. Conozca todo lo que debe saber.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Alivios tributarios que ofrecen hasta el 97% de descuento: así puede acceder a los beneficios
Tome nota a las fechas-
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad