Alivios tributarios que ofrecen hasta el 97% de descuento: así puede acceder a los beneficios

Los contribuyentes de Barranquilla reciben un importante respiro financiero en plena temporada decembrina. Desde este martes entraron en vigencia los nuevos alivios tributarios aprobados por el legislativo distrital, una medida que reduce de manera significativa los intereses y sanciones para quienes desean ponerse al día con sus obligaciones fiscales.



Con la aprobación del Concejo Distrital de Barranquilla del Acuerdo 016 de 2025, presentado por la Administración distrital de Barranquilla, miles de ciudadanos podrán normalizar sus deudas correspondientes a la vigencia 2024 y años anteriores con descuentos que alcanzan hasta el 97 %.

El anuncio fue celebrado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, destacó que estos beneficios representan un auténtico “regalo de Navidad” para los barranquilleros que cuentan con compromisos tributarios atrasados.

Barranquilleros, tenemos un regalo de Navidad para ustedes: descuentos especiales para que se pongan al día con sus compromisos tributarios.



Podrán pagar sus impuestos y multas atrasadas con grandes reducciones en intereses y sanciones:



✅ Hasta el 30 de noviembre: 97% de… pic.twitter.com/NjDBmc4Qxk — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 24, 2025

¿Cuánto aplican los descuentos y desde cuándo?

La medida establece tres etapas de reducción de intereses y sanciones, según la fecha en la que el contribuyente pague el capital adeudado:



Hasta el 30 de noviembre: las personas que paguen desde hoy hasta esta fecha tendrán un descuento del 97 % en intereses y sanciones.

las personas que paguen desde hoy hasta esta fecha tendrán un descuento del Del 1 al 15 de diciembre: durante esta fecha las personas obtendrán una reducción del 85 %.

durante esta fecha las personas obtendrán una reducción del Finalmente, quienes paguen desde 16 hasta el 31 de diciembre, accederán a un alivio del 75 %.

De acuerdo con el informe, estas rebajas cubren impuestos como el predial unificado, el impuesto de industria y comercio, la contribución por valorización, el impuesto de delineación urbana, las estampillas contractuales, así como la tasa de derechos de tránsito y multas, con excepción de aquellas asociadas a conducción bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.



¿A quiénes aplica el beneficio tributario?

Según explicó el gerente de Gestión de Ingresos, John Jairo Calderón, los alivios aplican para todas las obligaciones tributarias distritales exigibles, incluyendo:



Contribuyentes en mora.

Personas con procesos de cobro coactivo.

Ciudadanos que tengan acuerdos o convenios de pago vigentes.

Además, aquellas obligaciones que se encuentren en discusión administrativa o judicial, siempre y cuando se informe a la Gerencia de Gestión de Ingresos del Distrito para solicitar la terminación del proceso una vez se realice el pago.



¿Cómo acceder a los alivios tributarios?

El Distrito habilitó múltiples mecanismos para facilitar el proceso:



1. Pago en línea

Los contribuyentes pueden consultar, liquidar y pagar sus obligaciones a través de la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla, www.barranquilla.gov.co y dirigirse al apartado que aparece como Impuestos Distritales. Allí están disponibles las facturas con los descuentos aplicados y las opciones para pagar mediante medios electrónicos.



2. Puntos presenciales

Están habilitadas las siguientes sedes:



Paseo Bolívar.

Alcaldía de Riomar.

Alcaldía del Suroriente.

Gerencia de Gestión de Ingresos.

3. Atención telefónica

Se encuentra habilitada la línea gratuita 195, que cuenta con asesores disponibles para orientar a los contribuyentes sobre su estado de cuenta y el procedimiento de pago.

Con estos beneficios, la Administración busca aumentar el recaudo y facilitar que los barranquilleros arranquen el 2026 al día con sus compromisos financieros. La combinación de descuentos escalonados y facilidades de pago convierte la medida en una de las más amplias ofrecidas por el Distrito en los últimos años.

Los ciudadanos interesados deben actuar dentro de los plazos establecidos para garantizar el porcentaje máximo de descuento y evitar que sus deudas sigan generando intereses.

