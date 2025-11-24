Ideam advierte cuáles serán los días más lluviosos en Bogotá en la última semana de noviembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer un nuevo comunicado en el que detalla el comportamiento esperado del clima para la semana del 25 al 28 de noviembre de 2025. La entidad señala que se mantendrán las condiciones húmedas sobre amplios sectores del país, especialmente en las regiones Pacífica y Andina, así como en áreas del sur de la región Caribe. Según los análisis, las precipitaciones más extensas y frecuentes en todo Colombia se presentarían durante los dos primeros días de la semana, influenciadas por sistemas atmosféricos que favorecen el aumento de la nubosidad y la inestabilidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El reporte indica que el lunes y el martes concentrarían la mayor actividad de lluvias. Durante estos días se prevén precipitaciones amplias en zonas de la región Pacífica y en el sur de la región Caribe. De igual manera, se esperan lluvias en el centro y oriente de la Amazonia y la Orinoquia, además de varios departamentos del centro y norte de la región Andina. Estas condiciones podrían incluir eventos de variada intensidad, algunos acompañados de actividad eléctrica en puntos específicos.

En el caso de Bogotá, el pronóstico señala la presencia de lluvias ligeras a moderadas, principalmente en las tardes. Aunque al inicio de la semana se espera un comportamiento relativamente constante, el Ideam advierte que hacia el jueves y el viernes existe una mayor probabilidad de que los episodios de lluvia incrementen su intensidad y se extiendan hacia final de la tarde.



Pronóstico del Ideam en la semana del 25 al 28 de noviembre

Martes 25 de noviembre

El martes se prevé que continúe una alta posibilidad de lluvias en sectores de la región Pacífica, en el centro y norte de la región Andina y en áreas del sur de la región Caribe. Asimismo, se esperarían precipitaciones en zonas del centro y oriente de la Orinoquia y la Amazonia. Algunas de estas lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas ocasionales en departamentos como Sucre, Chocó, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, partes de Boyacá, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Meta, Guainía y Vichada.



En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén cielos mayormente nublados con lluvias, siendo más intensas en el sur de la isla y su zona marítima.



Miércoles 26 de noviembre

Para el miércoles se mantiene el escenario de tiempo lluvioso, sobre todo en sectores de la región Pacífica, el suroccidente de la región Caribe y áreas del centro y norte de la región Andina. También se prevén lluvias en zonas del centro y occidente de la Orinoquia y la Amazonia. Sin embargo, se identifica una tendencia hacia condiciones más secas en el norte de la región Caribe y en el oriente de la Orinoquia.



Las precipitaciones más significativas podrían registrarse en Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Tolima, Boyacá, Meta, Arauca, Caquetá, Vichada y Vaupés. Para el archipiélago se proyecta cielo parcial a mayormente nublado y una alta probabilidad de lluvias durante la jornada.



Jueves 27 de noviembre

Hacia el jueves se espera una reducción notoria de las precipitaciones en buena parte de la Orinoquia y la Amazonia, aunque persistirían lluvias en otras zonas del país. Estas podrían concentrarse en departamentos como Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Caldas, Risaralda, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Norte de Santander, Tolima, Huila, Amazonas y Vaupés. En San Andrés y Providencia, el cielo estaría entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias en distintos momentos del día.



Viernes 28 de noviembre

Para cerrar la semana se prevén lluvias en sectores del centro y occidente del país. Las precipitaciones se presentarían en áreas de Cesar, Magdalena, el mar Caribe colombiano, Bolívar, Sucre, Córdoba, el litoral Pacífico y departamentos como Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se anticipan lluvias en Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Amazonas y Vaupés. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendría un cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co