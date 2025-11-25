Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 25 de noviembre de 2025: números ganadores

Este martes, 25 de noviembre de 2025, se llevará a cabo el sorteo del chance Chontico Día, correspondiente al Valle del Cauca. La transmisión oficial comenzará en vivo a la 1:00 p. m. a través de los canales autorizados. Durante la emisión se presentará el desarrollo completo del sorteo, desde la preparación inicial hasta la extracción de las cifras ganadoras.

Al finalizar el sorteo del Chontico Día, la Lotería del Valle del Cauca publicará el número ganador con la quinta cifra por los medios oficiales. Este procedimiento permite a los jugadores verificar sus apuestas y garantiza el cumplimiento de la normativa vigente.



Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 25 de noviembre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra:



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6371 24 de Noviembre del 2025 8816 Chontico Día 8259 24 de Noviembre del 2025 7600 Chontico Noche 6370 23 de Noviembre del 2025 7491 Chontico Día 8258 23 de Noviembre del 2025 5298 Chontico Noche 6369 22 de Noviembre del 2025 6151 Chontico Día 8257 22 de Noviembre del 2025 7036 Chontico Noche 6368 21 de Noviembre del 2025 0583 Chontico Día 8256 21 de Noviembre del 2025 2922 Super Chontico Noche 6367 20 de Noviembre del 2025 3006 Chontico Noche 6366 20 de Noviembre del 2025 9937 Chontico Día 8255 20 de Noviembre del 2025 7578 Chontico Noche 6365 19 de Noviembre del 2025 1928 Chontico Día 8254 19 de Noviembre del 2025 2691 Chontico Noche 6364 18 de Noviembre del 2025 4560 Chontico Día 8253 18 de Noviembre del 2025 8053 Chontico Noche 6363 17 de Noviembre del 2025 8911 Chontico Día 8252 17 de Noviembre del 2025 3832 Chontico Noche 6362 16 de Noviembre del 2025 0781 Chontico Noche 6361 15 de Noviembre del 2025 1840 Chontico Día 8250 15 de Noviembre del 2025 5857 Chontico Noche 6360 14 de Noviembre del 2025 4417 Chontico Día 8249 14 de Noviembre del 2025 6552 Super Chontico Noche 6359 13 de Noviembre del 2025 3297 Chontico Noche 6358 13 de Noviembre del 2025 6577 Chontico Día 8248 13 de Noviembre del 2025 3206 Chontico Noche 6357 12 de Noviembre del 2025 5535 Chontico Día 8247 12 de Noviembre del 2025 3567 Chontico Noche 6356 11 de Noviembre del 2025 1564 Chontico Día 8246 11 de Noviembre del 2025 9011 Chontico Noche 6355 10 de Noviembre del 2025 2282 Chontico Día 8245 10 de Noviembre del 2025 7767 Chontico Noche 6354 09 de Noviembre del 2025 2851 Chontico Día 8244 09 de Noviembre del 2025 9395 Chontico Noche 6353 08 de Noviembre del 2025 2412 Chontico Día 8243 08 de Noviembre del 2025 2305

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras y defina el valor de la apuesta. Luego, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado. Estos puntos incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio varía según el monto obtenido. Cuando se trata de premios inferiores a $100.000, el cobro puede realizarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete. Para este trámite es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para la verificación.



En el caso de premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse en puntos autorizados, como Paga Todo. Para completar el proceso, la persona debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso, junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía. En algunos casos, se puede solicitar documentación adicional, como el Registro Único Tributario (RUT) o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada.



El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido este plazo, el derecho al cobro prescribe, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego se encuentra autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza el cumplimiento de la normativa y la transparencia en los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL