En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SANTIAGO URIBE
LLUVIAS EN BOGOTÁ
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Banco Popular presenta tarjetas de edición limitada para el Mundial 2026: así puede obtenerla

Banco Popular presenta tarjetas de edición limitada para el Mundial 2026: así puede obtenerla

La tarjeta de edición limitada ofrece beneficios exclusivos para que los fanáticos del fútbol puedan comprar boletas sin intereses. Tome nota a lo que debe hacer para acceder a ella.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Banco Popular presenta tarjetas de edición limitada para el Mundial 2026: así puede obtenerla
Puede comprar boletas a 0 intereses-
Banco Popular - Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad