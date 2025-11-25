Banco Popular presenta tarjetas de edición limitada para el Mundial 2026: así puede obtenerla

A pesar de que el Mundial de Fútbol inicia a mitad de año del 2026, la emoción en los países se siente desde ya, y Colombia no es la excepción. El ambiente futbolero ya se respira en las calles, en los comercios, en las conversaciones cotidianas y ahora también en el sistema financiero. El Banco Popular anunció una edición limitada de tarjetas débito y crédito Visa inspiradas en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un lanzamiento que llega como antesala al torneo más esperado del planeta.



La entidad financiera, que hace parte del Grupo Aval, presentó este producto especial como parte de las actividades que adelanta junto con Visa, socio oficial del Mundial. Según el banco, la colección estará disponible únicamente mientras haya existencias en sus oficinas, por lo que los interesados deberán solicitarlas con antelación si desean asegurar una pieza que, además de ser coleccionable, viene acompañada de beneficios exclusivos.

De acuerdo con El Portafolio, el lanzamiento de estas tarjetas representa la primera acción formal del sector financiero colombiano ligada directamente a la Copa del Mundo 2026, un torneo que marcará un hito por ser el primero en contar con 48 selecciones participantes y ser organizado por tres países (Canadá, Estados Unidos y México). Para el Banco Popular, esta edición especial no es solo un producto, es un puente emocional con los hinchas y una oportunidad para premiar la fidelidad de quienes acompañan a la entidad en distintos momentos de su vida financiera.

Luis Fernando Gómez, vicepresidente de Banca de Personas y Experiencia al Cliente del Banco Popular, destacó que esta iniciativa responde al interés de los colombianos por vivir el Mundial de manera más cercana.



“El mejor momento de la vida de los colombianos suena a fútbol. Nuestros clientes han pedido tener la mejor experiencia alrededor de esta copa, y este lanzamiento anticipado es una señal contundente de nuestro propósito y de nuestra cultura: hacemos todo por nuestros clientes”, afirmó.



¿Cuáles son los beneficios exclusivos que trae la tarjeta de edición especial del Banco Popular?

Los usuarios que accedan a esta edición limitada podrán participar en una serie de actividades y beneficios especialmente diseñados para el ambiente previo al Mundial. Algunos de los más destacados son:



Sorteo de entradas dobles para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Acceso a más de 1.700 premios y experiencias exclusivas asociadas al evento deportivo.

0 % de interés en compras de boletas utilizando la tarjeta de crédito Visa emitida por el Banco Popular.

utilizando la tarjeta de crédito Visa emitida por el Banco Popular. Acceso automático a las activaciones y dinámicas del Grupo Aval en el marco del torneo.

Beneficios adicionales incluidos dentro del ecosistema Visa, vigente durante la campaña.

La entidad señaló que todos los beneficios se encuentran sujetos a disponibilidad, fechas establecidas y términos internos de la campaña, pero subrayó que la intención es que los colombianos tengan más posibilidades de vivir el torneo desde adentro, incluso antes de la inauguración oficial del torneo.



El diseño, inspirado en el ícono del mundial convierte estas tarjetas en un elemento atractivo no solo para fanáticos del fútbol, sino también para coleccionistas y usuarios que buscan un producto único en el mercado.



¿Cómo obtener la tarjeta edición limitada?

El proceso para solicitar esta tarjeta es sencillo y está disponible en todo el país. El Banco Popular informó que los interesados deberán acercarse directamente a cualquiera de sus oficinas, donde podrán pedir tanto la versión débito como la de crédito con el diseño oficial del Mundial 2026.

Las tarjetas estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025, únicamente en formato físico y se entregarán hasta agotar inventario, por lo que no existe garantía de disponibilidad una vez se supere la demanda inicial.

Además, la entidad aclaró que esta colección forma parte de un conjunto de iniciativas que se desarrollarán durante los meses previos al torneo, por lo que se esperan nuevas activaciones, eventos y oportunidades para los clientes que hagan parte del programa de tarjetas especiales.

A meses de que ruede el balón, los colombianos comienzan a organizar viajes, revisar precios de vuelos, evaluar estadios, planear experiencias y, en muchos casos, buscar facilidades de pago para acceder a boletas. Por eso, el anuncio de esta tarjeta llega en un momento clave.



Campeonato de premios del Banco Popular

El Banco Popular ha lanzado una campaña de premios para incentivar el uso de sus Tarjetas de Crédito y Débito Visa. La participación en este campeonato implica la aceptación de los términos y condiciones estipulados por el Banco.



La campaña es válida para compras realizadas desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025 .

. Aplica únicamente para compras con las Tarjetas de Crédito y Débito Visa del Banco Popular, excluyendo la tarjeta empresarial y distribución.

para compras con las Tarjetas de Crédito y Débito Visa del Banco Popular, la tarjeta empresarial y distribución. Para participar, las compras deben ser mayores a $50.000 .

. No aplican para el concurso las siguientes operaciones: avances, compras de cartera, pago de impuestos, pagos por PSE, rediferidos ni retiros.

