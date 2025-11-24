En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
CREM HELADO, BONICE Y VIVE100
LLUVIAS EN BOGOTÁ
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tras revelación de archivos "Calarcá", EE. UU. pide investigar nexos de disidencias con funcionarios

Tras revelación de archivos "Calarcá", EE. UU. pide investigar nexos de disidencias con funcionarios

El Departamento de Estado estadounidense respondió a Noticias Caracol sobre su posición tras la investigación de la supuesta infiltración de disidentes de las Farc en el Ejército y la DNI. La Fiscalía colombiana también se pronunció y anunció acciones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Washington reacciona a archivos de alias Calarcá que mencionan a oficiales y funcionario de la DNI

Publicidad

Publicidad

Publicidad