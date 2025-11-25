¿Salario mínimo de 2026 en $3 millones? La cifra de la que habla el Gobierno según estudio de la OIT

Recientemente se ha hecho tendencia el anuncio de un eventual incremento del salario mínimo en Colombia que superaría todas las expectativas y planteamientos de empresarios y trabajadores. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, puso sobre la mesa un reciente estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual, haciendo cálculos con cifras de Colombia, sugeriría que el salario mínimo en el país debería alcanzar los 3 millones de pesos para el año entrante. El comentario del funcionario se dio en el marco de la reciente sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, (CCPSL) previo al inicio de las concertaciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque no fue planteado como una iniciativa oficial del ministro, el estudio en el que se basa esta propuesta de aumento sí fue posicionado como un referente en la discusión que iniciará el próximo primero de diciembre, cuando comience oficialmente la etapa en la que gremios empresariales, trabajadores y gobiernos se reúnan para analizar y decidir en cuánto aumentará el mínimo para 2026. Y es que en la sesión previamente expuesta se socializó el estudio de la OIT llamado 'Fijación de salarios para ingresos vitales' con el cual se estableció la referencia de este hipotético pero crucial aumento con el que, sostiene el ministro Sanguino, se les busca garantizar condiciones dignas a las familias de los trabajadores colombianos.

Uno de los puntos clave que tuvo esta sesión consistió en que, acorde con Sanguino, se espera que de este diálogo nuevamente se presente un "aumento real en los ingresos"; es decir, que el incremento del salario mínimo supere factores como la inflación y no se limite a estos para que las familias colombianas puedan notar evidentes mejores en su capacidad adquisitiva. “En el gobierno del presidente Gustavo Petro hemos incrementado en 37.6% acumulado el salario mínimo y año a año ha significado una diferencia entre inflación e incremento salarial, por ejemplo, en el 2022, tuvo un aumento real cercano al 3%, lo mismo que en el 2023 y en el 2024, llegando a un 4.5%. Con esa vocación vamos a concurrir desde el Gobierno y con la opinión del presidente de la República en esta materia”, dijo el ministro.



¿Qué sigue para fijar el aumento del salario mínimo en Colombia?

Entre lo que se concertó en el calendario para las reuniones en las que se busca fijar el aumento del salario mínimo, se acordó que el próximo viernes 28 de noviembre se hará un encuentro de la subcomisión de productividad, en el que el Dane dará a conocer ante los presentes el informe de productividad total de los factores. Posteriormente, el primero de diciembre se instalará la mesa de concertación de la siguiente manera:



Inicio y presentación de cifras (1 al 5 de diciembre)

Lunes 1 de diciembre: instalación de la mesa

Se iniciará la mesa de concertación.

El DANE presentará los datos económicos clave, incluyendo las variaciones del PIB (hasta el tercer trimestre de 2025), las cuentas nacionales de transferencias y el informe del mercado laboral. Con base en estos datos, los negociadores comenzarán el procedimiento.

Jueves 5 de diciembre: cifra del IPC y ofertas iniciales

El DANE revelará la cifra del IPC (inflación).

revelará la cifra del (inflación). Entidades como el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda expondrán la coyuntura macroeconómica.

y el expondrán la coyuntura macroeconómica. Finalmente, todos los miembros de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL) presentarán sus propuestas de incremento para el salario mínimo.

Período de negociación y primer plazo (11 al 18 de diciembre)

11 al 15 de diciembre: Jornadas de Concertación Ordinarias

La CPCPSL tendrá reuniones para intentar acordar el aumento.

El 15 de diciembre marca el primer plazo legal para alcanzar una concertación.

16 al 18 de diciembre: Presentación y Estudio de Salvedades.

Extensión y Decisión Presidencial (19 al 30 de diciembre)

19 al 29 de diciembre: Jornadas Extraordinarias

Si no se llega a un acuerdo en el plazo inicial y se convocan estas jornadas, la CPCPSL continuará debatiendo el porcentaje de aumento.

30 de diciembre (fecha Límite del Decreto) si las partes no logran concertar el incremento, el presidente Gustavo Petro deberá expedir un decreto fijando unilateralmente el aumento del salario mínimo para 2026.

Otras propuestas sobre el aumento del mínimo

Preliminarmente, la propuesta de los empresarios para el aumento del salario mínimo que se ha conocido hasta el momento es significativamente más conservadora que la del Gobierno y los sindicatos, ya que se apega estrictamente a la realidad económica del país.



Su oferta máxima de incremento es del 7%, lo que elevaría el salario de $1.423.500 a aproximadamente $1.523.000. Este porcentaje se deriva de la fórmula tradicional de concertación, que suma la inflación proyectada (cercana al 5%) más la estimación de la productividad (cercana al 1%).



Los voceros empresariales sostienen que cualquier aumento que supere ese 7% sería perjudicial para la economía, pues podría desestabilizar la situación actual y obstaculizar los esfuerzos futuros para mantener la inflación bajo control. En el contexto de la negociación, existe la preocupación de que el Gobierno pueda estar utilizando la fijación del salario mínimo como una herramienta política, buscando réditos de cara a las elecciones de 2026.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO