ECONOMÍA
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Salario mínimo de 2026 en $3 millones? La cifra de la que habla el Gobierno según estudio de la OIT

¿Salario mínimo de 2026 en $3 millones? La cifra de la que habla el Gobierno según estudio de la OIT

Aunque no es una propuesta oficial, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, habló recientemente sobre esta cifra como un planteamiento "aspiracional que debería tener una familia para garantizar sus condiciones mínimas de dignidad" basado en la Organización Internacional del Trabajo.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 25 de nov, 2025
Reforma laboral en Colombia: pago de dominicales y festivos
Tenga en cuenta cómo funcionará el pago de estos días tras la aprobación de la reforma laboral. -
Foto: Getty

