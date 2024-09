ANIF dice que alza en el precio del diésel es una decisión "impopular" pero "correcta"

Como una medida responsable a largo plazo calificó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) el alza al diésel, que comenzó a regir en Colombia.

El presidente de ANIF, José Ignacio López, explicó en Noticias Caracol en vivo que la determinación del Gobierno “es un camino difícil. Sabemos que es una decisión impopular y que va a generar bastantes críticas, pero es correcta porque, básicamente, no podemos seguir subsidiando permanentemente el ACPM”.

López aseguró que “está claro que hemos tenido problemas con la fórmula y la calibración de este energético durante muchos años. Recordemos que en Colombia teníamos incrementos anuales, que generaban una coordinación de inflación, y luego pasamos a incrementos con mayor frecuencia. Pero lo que está claro es que el diésel en Colombia está por debajo de precio internacional. De facto se está generando un subsidio que no tiene sentido que esté de forma permanente y nos parece que lo mejor es hacer una senda gradual de esos incrementos, en la medida que la inflación ha venido cediendo y continúe en ese proceso gradual de corrección”.

El presidente de ANIF agregó que, aunque es una medida impopular, “no podemos tener un precio tan importante y tan alejado de las condiciones de mercado”.

"El sector de transporte tiene que ser rentable con las condiciones actuales"

López también dijo que es importante que el Gobierno esté atento a escuchar al sector del transporte porque tiene unas reclamaciones válidas, “pero no podemos tener el argumento de que un sector que no vive con el subsidio permanente no puede ser rentable. Esa no puede ser la discusión en el país. El sector de transporte tiene que ser rentable con las condiciones actuales de los precios internacionales energéticos”.

El funcionario sostuvo que “los transportadores se equivocan al hacer de esto un énfasis en un solo elemento que es el precio del ACPM”.

¿Alza del diésel afectará la canasta familiar?

En cuanto al impacto que tendría al alza del diésel en el precio de la canasta familiar, José Ignacio López manifestó que “el efecto es un número pequeño, similar al de Fedesarrollo, y que realmente va a generar algo de presión adicional, pero no va a ser tan disruptivo. El efecto en el precio del diésel va a estar mucho en función de qué tanto trasladan los transportadores en toda su estructura de costos y, siguiendo la cadena de producción, también los industriales, en la medida en que va a tener unos insumos más costosos, qué tanto van a trasladar el precio a los consumidores y ahí es donde es difícil saberlo”.

Por último, el presidente de ANIF puntualizó que “si vamos a tener inflación, el grueso del aumento del precio lo van a pagar los consumidores y nunca nadie en la cadena”.

