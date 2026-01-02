En vivo
ECONOMÍA  / Así quedan copagos y cuotas moderadoras en Colombia para 2026: Minsalud confirmó tarifas

Así quedan copagos y cuotas moderadoras en Colombia para 2026: Minsalud confirmó tarifas

Estos son los ajustes correspondientes para estas cuotas a nivel nacional, las cuales se basaron en la respectiva consolidación de la la Unidad de Valor Básico (UVB) fijada para el nuevo año.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de ene, 2026
