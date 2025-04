Así se preparan productores de aguacate hass para aranceles del 10% de Estados Unidos

Este sábado 5 de abril entra en vigor el 10% del arancel que Estados Unidos impuso a Colombia y uno de los productos que se verá afectado es el aguacate hass, uno de los productos más comercializados en eventos significativos como el Super Bowl. Katheryn Mejía, presidenta ejecutiva de Corpohass, habló con Noticias Caracol sobre los efectos de estas medidas económicas sobre la fruta.

La empresaria manifestó que “el sector y el gremio ha venido trabajando no solamente con contactos con el Gobierno nacional, sino también en Estados Unidos para entender cuál puede ser el impacto real en los próximos meses de esta medida y cómo de alguna manera logramos inmediatamente activar esas relaciones comerciales para evitar que este maravilloso producto que está generando tanto desarrollo en nuestro país pueda verse afectado con estas medidas”.

¿Cómo ser competitivos con países como México, que quedó exento de esos aranceles?

Frente a este panorama, Mejía dijo que “el hecho de que México, quien actualmente es el proveedor del 80% del aguacate en el mercado de Estados Unidos haya quedado exento de este tipo de medidas, nos exige como aguacate hass colombiano empezar a revisar desde el punto de vista de los costos cómo internamente, con esas estrategias comerciales, logramos que los importadores en Estados Unidos sigan viendo en la calidad y en la sostenibilidad del aguacate hass colombiano una oportunidad para seguir haciendo presencia en el mercado”.

“En 2024, Estados Unidos representó para el país el 30% del total de las exportaciones. Para este año la apuesta es que Colombia pueda enviar cerca de 70.000 toneladas al mercado de los Estados Unidos, tenemos 25.000 toneladas disponibles ya para los próximos meses. En este momento, Colombia entra en lo que se denomina la temporada traviesa, que es la temporada principal para este mercado, viene la fiesta del 5 de mayo, que es una fiesta también muy importante en Estados Unidos, entonces hay una gran expectativa de que podamos reversar este tipo de medidas para el país, pensando en que siendo el aguacate una fruta tan saludable los norteamericanos y el gobierno pueda replantear una serie de exenciones para este tipo de alimentos”, precisó.

Admitió que, tanto productores como exportadores, “tienen una gran preocupación, pero este sector también ha sido muy resiliente y con seguridad encontraremos la forma y la estrategia correcta para poder seguir teniendo presencia en el mercado de Estados Unidos”.

Publicidad

No obstante, resaltó que “Europa es nuestro principal mercado y allá seguimos teniendo una presencia muy importante. Colombia es el segundo proveedor del mercado europeo. En Latinoamérica también venimos creciendo en Argentina y esto requiere claramente una revisión de esa estrategia comercial, pero nosotros como gremio y como sector seguimos empeñados y creemos en que definitivamente podemos seguir conquistando el mercado de Estados Unidos, pese a estas medidas. Colombia tiene un producto de muy buena calidad, pero sobre todo un producto que ha sido resaltado por su sostenibilidad y ahí creemos que esa es una gran ventaja competitiva que podemos seguir explotando en este mercado”.