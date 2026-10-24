Baloto y Revancha de hoy, 24 de octubre: consulte los resultados y números ganadores

Este sábado, los participantes de Baloto están pendientes de una nueva jornada de este juego de azar en Colombia. El sorteo permite a los jugadores comprobar si los números seleccionados en sus apuestas coinciden con la combinación ganadora anunciada oficialmente. Baloto cuenta con dos modalidades: el juego principal y Revancha. Cada una tiene su propio resultado, por lo que es importante revisar las cifras correspondientes a la apuesta realizada.



Resultado de Baloto del sábado 24 de octubre de 2026:

Números ganadores: 11 - 13 - 15 - 29 - 41

11 - 13 - 15 - 29 - 41 Superbalota: 08

Resultados de Baloto Revancha hoy

Además del sorteo principal, los jugadores pueden consultar los resultados de Baloto Revancha, una modalidad adicional que utiliza una combinación independiente. Para conocer si una apuesta resultó ganadora, es necesario comparar los números correspondientes a esta opción. Estos son los espacios para incorporar las cifras oficiales de Revancha:



Números ganadores: 06 - 16 - 18 - 22 - 25

06 - 16 - 18 - 22 - 25 Superbalota: 10

Los resultados de Baloto y Revancha deben revisarse por separado, pues las combinaciones ganadoras no son las mismas.



¿A qué hora juega Baloto hoy?

Baloto realiza sus sorteos los miércoles y sábados en horario nocturno. Para confirmar la hora exacta de la transmisión de este sábado 24 de octubre, consulte la programación oficial del operador.

Los resultados se publican después de la realización del sorteo y de la validación correspondiente. Si las cifras todavía no aparecen disponibles, lo recomendable es esperar la actualización oficial antes de dar por confirmado un resultado.



¿Cómo consultar los números ganadores de Baloto?

Los jugadores pueden revisar los resultados en el portal oficial de Baloto. Allí pueden buscar la información del sorteo correspondiente y comprobar los números de las modalidades principal y Revancha. Para verificar una apuesta, siga estos pasos:



Identifique la fecha del sorteo. Compruebe los cinco números seleccionados y la Superbalota. Revise si su apuesta corresponde a Baloto o a Revancha. Compare las cifras con los resultados oficiales. Consulte las condiciones de premiación y reclamación si considera que obtuvo un premio.

Es importante conservar el comprobante y verificar las condiciones establecidas para cada categoría.



¿Qué debe tener en cuenta al revisar los resultados?

Al consultar los números ganadores, asegúrese de que la publicación corresponda al sorteo del 24 de octubre de 2026. Las cifras de jornadas anteriores no deben confundirse con las del sorteo actual.

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También recuerde que los resultados pasados no permiten predecir las combinaciones futuras. Baloto es un juego de azar y ninguna selección de números garantiza un premio.



Consulte aquí los resultados de Baloto y Revancha de hoy, sábado 24 de octubre de 2026. Los números ganadores, la Superbalota y los valores de los acumulados deberán incorporarse después de verificar la publicación oficial.



Los juegos de azar están dirigidos exclusivamente a mayores de edad y participar no garantiza obtener ganancias.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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