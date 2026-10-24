Lotería de Boyacá de hoy, sábado 24 de octubre de 2026: resultados del sorteo y número ganador

Este sábado 24 de octubre se realiza una nueva edición de la Lotería de Boyacá, uno de los sorteos tradicionales del país. Los jugadores esperan conocer la combinación ganadora y comprobar si el número y la serie de sus billetes coinciden con los resultados oficiales de la jornada. El sorteo de este sábado pone en juego un premio mayor de $15.000 millones, además de diferentes premios secos y reconocimientos por aproximaciones, de acuerdo con el plan de premios vigente. Los resultados se deben verificar con la información publicada por la entidad encargada del juego.

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 24 de octubre de 2026:

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Número ganador: [PENDIENTE POR PUBLICAR]

Serie ganadora: [PENDIENTE POR PUBLICAR]

Sorteo número: [VERIFICAR NÚMERO DEL SORTEO]

Premio mayor: $15.000 millones.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá contempla distintas categorías de premios secos, cuyos montos dependen del plan establecido para cada sorteo. Los participantes pueden consultar estas combinaciones para verificar si su billete obtuvo alguno de los premios disponibles.



Estos son los espacios para registrar los resultados de las principales categorías:



Premio seco de $1.000 millones: [NÚMERO Y SERIE]

Premio seco de $400 millones: [NÚMERO Y SERIE]

Premio seco de $300 millones: [NÚMERO Y SERIE]

Premios secos de $100 millones: [NÚMEROS Y SERIES]

Premios secos de $50 millones: [NÚMEROS Y SERIES]

Premios secos de $20 millones: [NÚMEROS Y SERIES]

Premios secos de $10 millones: [NÚMEROS Y SERIES]

Los montos y las categorías deben ajustarse al plan de premios oficial correspondiente al sorteo del 24 de octubre.

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¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá hoy?

La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos los sábados en horario nocturno. Para esta jornada, la programación se encuentra prevista alrededor de las 10:40 p. m., hora de Colombia, aunque se recomienda consultar los canales oficiales para confirmar el horario y seguir la transmisión.

Los resultados del premio mayor y de las demás categorías se conocen durante la jornada del sorteo. Una vez termine el procedimiento, los participantes pueden revisar las cifras anunciadas y compararlas con la información impresa en sus billetes.

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La recomendación es verificar tanto el número como la serie, ya que ambos datos pueden ser determinantes para establecer si una apuesta corresponde a un premio. También es importante comprobar que los resultados publicados pertenezcan a la fecha correcta.

¿Cómo consultar los números ganadores de la Lotería de Boyacá?

Para consultar los resultados del sorteo de este sábado, los jugadores pueden ingresar al portal oficial de la Lotería de Boyacá, donde la entidad publica la información de sus sorteos.

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El procedimiento consiste en buscar la fecha correspondiente, revisar el número ganador y confirmar la serie. Después, se debe comparar esa información con los datos del billete adquirido.

También conviene revisar el listado de premios secos y las aproximaciones, puesto que no todos los premios dependen exclusivamente de acertar la combinación completa del premio mayor. Las condiciones específicas deben comprobarse en el reglamento y el plan de premios oficial.

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Si encuentra una coincidencia, conserve el billete original y consulte las instrucciones de la entidad para conocer el procedimiento de reclamación. No entregue el comprobante a terceros ni comparta información personal con personas que prometan gestionar el pago sin estar autorizadas.

¿Cuál fue el último resultado de la Lotería de Boyacá?

Antes del sorteo de este sábado, el resultado publicado para la jornada del 17 de octubre de 2026 correspondió al número 5480, serie 426, de acuerdo con la información disponible en el portal oficial de la lotería.

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Este dato corresponde al sorteo anterior y no debe confundirse con la combinación de la jornada del 24 de octubre. Para conocer el resultado actualizado, es necesario esperar la publicación oficial del nuevo sorteo.

La consulta del historial puede servir para identificar los resultados de fechas anteriores, pero las combinaciones pasadas no permiten anticipar qué número saldrá ganador en una próxima edición. Cada sorteo depende del azar.

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La Lotería de Boyacá es uno de los juegos tradicionales que se realizan semanalmente en Colombia y distribuye premios conforme a las condiciones establecidas para cada jornada. Por ello, los jugadores deben verificar siempre la información oficial antes de dar por confirmado un premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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