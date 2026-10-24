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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Loterías de Boyacá, Cauca y Baloto de hoy, 24 de octubre: consulte los resultados de los sorteos

Loterías de Boyacá, Cauca y Baloto de hoy, 24 de octubre: consulte los resultados de los sorteos

Consulte aquí los espacios destinados a los números ganadores, las series y los resultados de los premios secos de ambas jornadas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto: resultados 5 de septiembre de 2026
Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto. -
Fotomontaje

Este sábado, los jugadores de las loterías de Boyacá, Cauca y Baloto esperan conocer los resultados de los sorteos para comprobar si sus billetes coinciden con las combinaciones ganadoras. Ambos juegos cuentan con premios mayores y otras categorías contempladas en sus respectivos planes de premios. La Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de $15.000 millones, mientras que la Lotería del Cauca tiene un premio mayor de $8.000 millones, de acuerdo con la información utilizada para esta publicación.

Resultado de la Lotería de Boyacá hoy, 24 de octubre

  • Número ganador: 5707
  • Serie: 232
  • Premio mayor: $15.000 millones.

Resultado de la Lotería del Cauca hoy, 24 de octubre

  • Número ganador: 9458
  • Serie: 226
  • Premio mayor: $8.000 millones.

Resultados Baloto y Revancha hoy, 24 de octubre

Baloto:

  • Números ganadores: 11 - 13 - 15 - 29 - 41
  • Superbalota: 08

Revancha

  • Números ganadores: 06 - 16 - 18 - 22 - 25
  • Superbalota: 10

¿Cómo consultar los resultados de las loterías de hoy?

Para comprobar si obtuvo un premio, revise el número y la serie de su billete y compárelos con los resultados oficiales de la lotería correspondiente. También es recomendable consultar las categorías de premios secos y las aproximaciones contempladas en cada plan de premios.

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Los resultados deben verificarse en los canales oficiales de cada entidad:

Recuerde comprobar la fecha del sorteo antes de confirmar una coincidencia y conservar el billete original si considera que obtuvo un premio. Los juegos de azar están dirigidos exclusivamente a mayores de edad y participar no garantiza ganancias.

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