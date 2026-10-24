Loterías de Boyacá, Cauca y Baloto de hoy, 24 de octubre: consulte los resultados de los sorteos

Este sábado, los jugadores de las loterías de Boyacá, Cauca y Baloto esperan conocer los resultados de los sorteos para comprobar si sus billetes coinciden con las combinaciones ganadoras. Ambos juegos cuentan con premios mayores y otras categorías contempladas en sus respectivos planes de premios. La Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de $15.000 millones, mientras que la Lotería del Cauca tiene un premio mayor de $8.000 millones, de acuerdo con la información utilizada para esta publicación.



Resultado de la Lotería de Boyacá hoy, 24 de octubre

Número ganador: 5707

Serie: 232

Premio mayor: $15.000 millones.

Resultado de la Lotería del Cauca hoy, 24 de octubre

Número ganador: 9458

Serie: 226

Premio mayor: $8.000 millones.

Resultados Baloto y Revancha hoy, 24 de octubre

Baloto:



Números ganadores: 11 - 13 - 15 - 29 - 41

11 - 13 - 15 - 29 - 41 Superbalota: 08

Revancha



Números ganadores: 06 - 16 - 18 - 22 - 25

06 - 16 - 18 - 22 - 25 Superbalota: 10

¿Cómo consultar los resultados de las loterías de hoy?

Para comprobar si obtuvo un premio, revise el número y la serie de su billete y compárelos con los resultados oficiales de la lotería correspondiente. También es recomendable consultar las categorías de premios secos y las aproximaciones contempladas en cada plan de premios.

Los resultados deben verificarse en los canales oficiales de cada entidad:



Recuerde comprobar la fecha del sorteo antes de confirmar una coincidencia y conservar el billete original si considera que obtuvo un premio. Los juegos de azar están dirigidos exclusivamente a mayores de edad y participar no garantiza ganancias.

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