Lotería del Cauca de hoy, 24 de octubre: resultados y número ganador del sorteo

Este sábado 24 de octubre se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Cauca, un juego de azar que cada semana despierta el interés de los participantes que esperan conocer si sus billetes resultaron ganadores. La jornada pone en juego un premio mayor de $8.000 millones, además de varias categorías de premios secos y aproximaciones contempladas en el plan de premios de la entidad. Los resultados permiten a los jugadores comprobar si acertaron la combinación ganadora o si obtuvieron alguno de los reconocimientos adicionales.

Resultado de la Lotería del Cauca del sábado 24 de octubre de 2026:

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Número ganador: [PENDIENTE POR PUBLICAR]

Serie: [PENDIENTE POR PUBLICAR]

Número del sorteo: [VERIFICAR]

Premio mayor: $8.000 millones.

Los datos deberán actualizarse con el resultado oficial de la jornada. Antes de confirmar un premio, es importante revisar tanto las cuatro cifras del número ganador como la serie que aparece en el billete.



Premios secos de la Lotería del Cauca

Además del premio mayor, la Lotería del Cauca cuenta con diferentes categorías de premios secos. Estas opciones permiten que otros participantes puedan resultar favorecidos, de acuerdo con los números y las series establecidos en el resultado oficial. Según el plan de premios publicado por la entidad, el sorteo contempla premios de distintas cuantías. Entre ellos se encuentran las categorías de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $50 millones y $10 millones, además de los premios Extra Chance Patojos y las aproximaciones correspondientes.



Premio seco de $300 millones

Premio seco de $200 millones

Premios secos de $100 millones

Premios secos de $50 millones

Premios secos de $10 millones

Premios Extra Chance Patojos

Aproximaciones

La cantidad de premios y sus condiciones deben comprobarse en el plan vigente y en el acta correspondiente al sorteo de este sábado.

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¿A qué hora juega la Lotería del Cauca hoy?

La Lotería del Cauca realiza sus sorteos todos los sábados a las 11:00 p. m., según la información publicada en el portal oficial de la entidad. La transmisión se lleva a cabo por Telepacífico.

Por esta razón, quienes buscan conocer el número ganador deben tener en cuenta el horario nocturno y consultar los canales oficiales para revisar los resultados después de la realización del sorteo.

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La publicación de las cifras puede producirse una vez termina la transmisión y se confirma la información correspondiente. Por ello, si el resultado todavía no aparece disponible, lo recomendable es esperar la actualización oficial antes de dar por ganadora una combinación.

¿Cómo consultar el número ganador de la Lotería del Cauca?

Para verificar los resultados de este sábado 24 de octubre, los jugadores pueden ingresar al sitio web de la Lotería del Cauca, donde se encuentra la información de los sorteos y el historial de resultados.

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El primer paso consiste en identificar la fecha del sorteo y comprobar el número ganador junto con su serie. Después, se deben comparar estos datos con los que aparecen en el billete adquirido.

También es conveniente revisar las demás categorías de premios. Un billete puede tener derecho a un reconocimiento distinto del premio mayor, de acuerdo con las condiciones de la lotería y las coincidencias registradas.

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Si el resultado coincide con los datos de su apuesta, conserve el billete original y consulte directamente con la entidad o con un distribuidor autorizado sobre los requisitos para reclamar el dinero. Los procedimientos pueden variar según el valor del premio.

¿Cuál fue el último resultado de la Lotería del Cauca?

El sorteo anterior al de este sábado fue el realizado el 17 de octubre de 2026. En el portal oficial de la Lotería del Cauca figura el número 0869, serie 197, correspondiente al sorteo número 2633.

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Este resultado pertenece a la jornada anterior y no debe confundirse con las cifras del sorteo del 24 de octubre. Para conocer el número ganador de hoy, es necesario consultar la publicación correspondiente a la nueva fecha.

Revisar el historial permite conocer los resultados anteriores, pero no sirve para anticipar las combinaciones futuras. Cada sorteo es independiente y no existe una fórmula que garantice acertar el número ganador.

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La recomendación para los participantes es verificar la información en fuentes oficiales, comprobar cuidadosamente la fecha y la serie y evitar confiar en publicaciones que anuncien resultados sin confirmación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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