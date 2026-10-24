La traición por la que cayó alias Kevin Masacre, señalado sucesor de 'Bendito Menor' en La Guajira

Una denuncia interna terminó con la captura de Kevin David Moscote Redondo, conocido como alias Kevin Masacre. Señalado como el presunto sucesor del abatido 'Bendito Menor' en la estructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), este hombre era considerado por las autoridades un objetivo clave en el control del narcotráfico en la región del Caribe.

El operativo se desencadenó tras la llamada telefónica de un delator, integrante de la misma organización criminal, quien alertó a la Policía sobre la ubicación exacta del sospechoso. Según la información conocida por Noticias Caracol, 'Kevin Masacre' se movilizaba en una camioneta blanca de alta gama por la vía que comunica a Maicao con Riohacha.

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Horas antes de ser interceptado, el señalado delincuente habría asistido a una reunión en zona rural de Maicao con narcotraficantes, al parecer varios de ellos extranjeros, con el objetivo de coordinar el envío de un cargamento de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Al concluir dicho encuentro, emprendió viaje rumbo a Riohacha para asistir a otra cita pactada.



La llamada convirtió al vehículo en el más buscado de la zona. En cuestión de minutos, agentes de inteligencia de civil y uniformados de la Policía desplegaron un barrido por la vía, logrando ubicar la camioneta y capturar al sospechoso en medio de la congestión vehicular. Durante la inspección, los investigadores determinaron que el automóvil figuraba en los registros judiciales como robado. Además, en su interior hallaron un revólver, una granada y un poco más de 100 cartuchos.



Alias Kevin Masacre, quien no opuso resistencia al momento del arresto, es investigado por delitos como homicidio, extorsión y hurto. Las labores de inteligencia lo vinculan directamente al control de rutas del narcotráfico, la adquisición de armas y municiones, y el liderazgo en las disputas entre estructuras criminales. Según anunciaron las autoridades sucaptura representa un golpe directo a la estructura Javier Cáceres, de la cual se perfilaba como comandante tras la muerte de 'Bendito Menor' ocurrida en septiembre de este año.

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Tras el procedimiento, el capturado fue trasladado inicialmente a una estación de policía en Riohacha, donde permaneció casi 8 horas. Sin embargo, ante la alerta de un posible rescate por parte de integrantes de las ACSN, un grupo especial de la Policía lo trasladó a las instalaciones de la Dijín en Bogotá, donde permanece custodiado.

Esta captura, se suma a los recientes golpes de las autoridades contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo que ejerce presencia en departamentos como La Guajira, Cesar y Magdalena.

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